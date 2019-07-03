小孩國家養不用政府預算 朱立倫：錯誤且不可能

（中央社記者王承中台北3日電）前新北市長朱立倫今天針對鴻海前董事長郭台銘提出的小孩國家養政見表示，郭台銘提到不會動用政府預算，這是錯誤也是不可能的，最後還是要回歸到政府預算，是否可行要請郭台銘詢問專家意見。

國民黨總統初選參選人郭台銘日前提出新生兒0至6歲國家養的政見，財源遭到質疑，郭台銘辦公室昨天回應說，短期財源將盤點七大基金之外的現有作業基金，也將徵收富人稅，以及盤點目前各縣市不同的預算。

國民黨總統初選參選人朱立倫上午受訪表示，0到6歲新生兒國家養，怎麼養、要養到什麼程度、財源怎麼來、是否真能籌措到，郭台銘應該要問專家意見，最後還是要回歸政府預算。郭台銘日前提到不會動用政府預算，這是錯誤，也是不可能的。

對於課徵富人稅，朱立倫指出，這是郭台銘的講法，其實郭台銘只要問一下專家就知道是否可行，以及大概可以課到多少稅。他說，以前也曾課過富人稅，他也長期主張要課富人稅，但需要務實判斷，還是要請郭台銘詢問專家意見。

針對有網友發現朱立倫初選的網路廣告疑似盜用總統蔡英文的照片，更放上蔡總統說「台灣未來改革的路上，不能沒有朱立倫」疑似移花接木放上蔡總統未講過的話，批評朱立倫在造謠。

朱立倫表示，蔡總統的確講過這句話，這是事實，所有政治人物的照片，包括他跟前總統馬英九的照片，綠營也使用過很多次，這樣是否代表民進黨也一直在盜用國民黨政治人物的照片。

對於南投縣長林明溱建議郭朱配，朱立倫表示，不管誰跟誰配，現在都是空談。因為大家目前面對總統初選都在全力以赴，他也相信自己是最適合的人選。誰都不可以脫黨參選，初選完後，大家都要團結在一起。

朱立倫今天上午接受廣播媒體專訪，針對香港的反送中運動，他說，民主自由的中華民國是全體國民最大的資產，今天香港碰到這樣的問題，當然要聲援香港民眾爭取民主自由、法治人權，這個立場從未有所改變，但民進黨一定會利用國民黨任何的猶豫、遲疑而去貼標籤。

他說，30幾年前，前總統蔣經國當時就絕對反對一國兩制，國民黨也是從頭到尾都反對一國兩制。堅持自由民主，反對一國兩制，從來就是國民黨堅定的立場。（編輯：張均懋）1080703