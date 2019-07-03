王金平：初選各陣營焦慮被做掉 黨中央應釋疑

（中央社記者范正祥台北3日電）國民黨總統初選民調8日至14日執行，前立法院長王金平今天指出，各陣營充斥「被做掉」的焦慮。他說，「金平和社會已預見初選恐難善了」，呼籲黨中央對社會釋疑並提出因應策略。

未參與初選的王金平在立法院鎮江辦公室召開「黨內初選亂局」記者會，發表「最後關鍵，還來得及」聲明。他向黨中央提出二項建議，希望亡羊補牢，力挽危局。

一、黨中央即刻向社會公開說明，本次調查取樣的特殊性，以釋各陣營支持者的疑慮。否則以訛傳訛，一發難以收拾。

二、提出因應策略防範，至少降低對手陣營，意圖影響初選的策略攻勢。4年前「唯一支持洪秀柱」到「換柱」殷鑑不遠，豈能不慎，再不做為，結果堪慮。

王金平表示，他54年來為黨犧牲奉獻，即使有再多的委屈，都可以忍受，但面臨黨的存亡危機之際，他絕不沉默。

他指出，8日正式開始民調，決定初選結果。各陣營充斥「被做掉」的焦慮。尤其採取「取足各項樣本」、「戶內選樣」等，是受訪者不熟悉的方式，如接到電話者，不一定是受訪者，再加上七天冗長的作業期，加深各方的不信任的疑慮，更強化「被做掉」的恐懼。

王金平表示，雙雄緊繃，決定勝負3%到5%的關鍵變數，讓綠營握有可輕易操弄「只要誰好打」、「誰容易增亂」就支持誰的大好機會。換言之，國民黨的初選有被民進黨操弄，決定候選人的重大疑慮。

他說，絕非杞人憂天；各陣營已出現，或主張退出初選，直攻大選；或呼籲停辦初選。奇奇怪怪的初選，已出現可預期的奇奇怪怪過程和結果。自毀長城，大有可能。

王金平說，他以愛黨之心，謀黨之誠，建議黨中央，當斷則斷，不斷自亂；亡羊補牢猶未晚矣，還來得及。放任不為，必然自毀長城；虛應故事，與其揚湯止沸，不如釜底抽薪。初選至此，該有所為，有所不為，只要有心，一切都還來得及。

記者會上，媒體詢問，是不是擔心不管哪一個人將來出線，如果只要這個民調過程被質疑的話，都有可能重演換柱事件。對此，王金平說：「這個事不只我關心，是大家共同關心的議題。」

媒體也詢問，王金平「台灣金團結Taiwan assemble」直播節目，本週將分別邀請國民黨總統初選參選人韓國瑜、郭台銘上節目，怎麼會選擇這兩位並在這個時間點。王金平表示，他的直播活動不只找這兩位，剛好這個時間點韓國瑜、郭台銘都會在高雄，星期四與韓國瑜做直播，星期五郭台銘在高雄有活動樂於參加。之前也找過其他一些人做直播，所有直播從來不談政治，大家輕鬆愉快。（編輯：林興盟）1080703