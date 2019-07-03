聲援管中閔 朱立倫：曾任藍政務官是唯一做錯的事

（中央社記者王承中台北3日電）前新北市長朱立倫今天針對公懲會審理台大校長管中閔違法兼職案表示，管中閔唯一做錯過的事，大概是曾當國民黨政務官，呼籲國民黨團結，民進黨下台才是維護民主法治唯一希望。

管中閔被控違法兼職案，公務員懲戒委員會昨天公開審理。管中閔否認違法兼職，表示自己遭政治迫害，被「深文周納」與「羅織構陷」來入他於罪。

國民黨總統初選參選人朱立倫今天在臉書發文表示，令人看了非常痛心。管中閔唯一做錯過的事，大概就是曾當國民黨的政務官。管中閔當選台大校長，民進黨千方百計想除之而後快，先後動用立法權、行政權、監察權追殺，而唯一不配合的考試院，被民進黨提案要把考委人數刪成三人。

他說，三任教育部長因此下台，但民進黨仍不覺悟，現在輪到司法院出場。

朱立倫表示，公務員能否投稿領稿費，早已有相關函釋。管中閔說的沒錯，這就是深文周納、羅織入罪。他說，「不要輕忽總統蔡英文連任的決心」，不是說民進黨有多厲害，而是當民進黨掌控國家機器的時候，確實是會用無所不用其極的手段延續政權。

朱立倫指出，除聲援管中閔，他也呼籲，國民黨上下都應該覺悟，國民黨才是守護民主、法治的希望。而唯有團結的國民黨，才能對抗無所不用其極，濫用國家機器到極致的民進黨。所有支持民主與法治的人，都應該唾棄民進黨和蔡政府的作為。民進黨下台，才是維護民主法治的唯一希望。（編輯：郭萍英）1080703