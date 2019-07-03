卓榮泰訪美智庫：台灣是中國干預民主政治試驗場

（中央社記者葉素萍台北3日電）民主進步黨主席卓榮泰正在美國訪問並陸續拜會華府跨黨派重要智庫；智庫學者高度關心的假訊息議題，卓榮泰說，台灣已成為中國干預民主政治的試驗場，必須和美國等理念相近民主國家交流經驗。

民進黨今天發布新聞稿表示，卓榮泰2日拜訪美國「共和黨全國委員會」，會見共同主席希克斯（Tommy Hicks），對談政黨外交與深化台美關係。另外訪團1至2日期間也拜會華府跨黨派重要智庫，包括「2049計劃研究所」、「亞洲集團」、「共和黨國際研究院」、「全球台灣研究中心」，並與「布魯金斯研究院」資深研究員卜睿哲等學者專家交流。

卓榮泰強調，台灣位於「印太戰略」的最前線，近年來台灣的民主政治面臨外在與內部的威脅，選舉過程甚至受到假訊息干預與媒體滲透；這次來到華府、世界民主陣營的大本營，希望將台灣的經驗分享給國際社會，同時將國際社會支持的聲浪帶回台灣。台灣希望能與美國等理念相近的民主國家，在法制與技術層面合作交流，共同守護自由民主人權價值。

對於美國智庫學者高度關心的假訊息議題，卓榮泰表示，台灣目前所遭受到的資安攻擊和不實訊息攻擊，都名列世界之冠，已經成為中國干預民主政治的試驗場，台灣必須和美國等理念相近的民主國家互相交流經驗，透過技術、法律面向互相協助，共同面對假訊息的挑戰；相信台灣藉由分享自身經驗，將為國際民主陣營做出貢獻。

卓榮泰說，目前台灣的執政團隊已經大幅提高回應假訊息的反應速度，並且已經對防治假新聞提出12個修法草案，其中5個已經通過，針對災害防救、農產品資訊、核災等具體議題，提高罰則嚴懲不實訊息。未來執政團隊也將推動「外國代理人登記制度」以及「國安五法」等法案修訂，用民主法制守護自由。

另外，卓榮泰感謝美國友人近年來跨黨派的支持，以具體法案為台灣爭取國際空間，讓台美關係在產業經貿、國防安全等面向都有正面的進展。

卓榮泰也提到，香港的情勢在台灣引發高度關注，「反送中」運動凸顯香港主權移交22年後，香港民眾已徹底不信任「一國兩制」，台灣社會大眾關注香港的發展除了基於自由民主價值，「更因為台灣與香港有可能面臨同樣的處境」。

卓榮泰說，總統蔡英文的兩岸政策秉持不挑釁的態度，並避免任何意外造成區域情勢的不穩定；中國也不應懷疑台灣人民捍衛主權的決心。台灣對於維護兩岸關係的善意與承諾不變，但也絕不在壓力下低頭；台灣有捍衛自由民主人權價值的決心，也希望美國等理念相近的民主國家，持續對台灣表達支持。（編輯：趙蔚蘭）1080703