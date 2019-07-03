開車不讓導盲犬將開罰 政策提前宣布政院道歉

（中央社記者顧荃台北3日電）行政院長蘇貞昌的官方LINE群組上午宣布開車不禮讓導盲犬或視障者，將開罰新台幣7200元，不過由於該政策尚未正式核定，隨後發出更正啟事，行政院發言人Kolas也為此事道歉。

Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）表示，幕僚未注意此政策尚未核定，即依照預告期政策內容製作圖卡並送出，未來會更注意內部管控。

Kolas說，造成民眾困擾，深感抱歉。蘇貞昌知道後，也再次提醒幕僚，任何關於政策的圖卡除了速度和趣味，更應該要再三向部會確認。

蘇貞昌官方Line群組也發出小編更正啟事，表示「行車不禮讓攜帶導盲犬或持白手杖的視障者，罰款加倍為7200」，這個政策是既定的方向，正在預告期，但還沒報院核定，政府會儘快進行相關程序，這段期間還是請大家要多禮讓、多注意。

立法院5月三讀通過修正「道路交通管理處罰條例」部分條文，汽車駕駛人若未禮讓攜白手杖或導盲犬的視障者將開罰；交通部日前預告裁罰基準，機車駕駛可罰2400元至3100元，小型車駕駛3600元至5400元，大型車駕駛4500元至7200元。（編輯：張均懋）1080703