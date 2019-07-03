韓國瑜批預算寧給外人 陳其邁：防疫無國界

（中央社記者葉素萍台北3日電）高雄市長韓國瑜批評行政院登革熱補助預算「寧給外人，不給家人」。行政院副院長陳其邁今天說，這次撥款給高雄市速度是歷年來最快，此外，防疫無國界，韓國瑜應要了解國際公共衛生整體狀況。

媒體報導，韓國瑜昨天開臉書直播，直指他本人去要預算，行政院給得不乾不脆，還嘲諷羞辱，感覺上是「寧給外人，不給家人」。

陳其邁今天列席民進黨中常會，會後受訪指出，過去登革熱疫情經費幾乎都是5月提出、7月到9月經費核准，因為登革熱流行高峰期是9月至11月，這次高雄市政府5月底送公文申請經費，到核准只有6天的時間，是歷年來最快的一次。

他說，革登熱最重要的是首長要盯得緊，不要說，機關首長有一些跑去參加立委選舉，韓國瑜又坐這山望那山、心沒有在高雄，「韓市長多花一點時間在高雄會比較好」。

陳其邁表示，國民黨剛好在總統初選，（韓國瑜）難免有酸言酸語或選舉語言，大家見怪不怪，中央關心疫情，韓國瑜比較關心國民黨初選，但地方登革熱病媒蚊指數應該要獲得控制，否則中央相當憂慮高市疫情會有另一波感染。

對於韓國瑜批評中央政府給東南亞國家防疫經費，陳其邁解釋，疫情無國界，登革熱這次疫情嚴重，是因為境外移入的案例比過去增加；當周邊國家案例減少，境外移入個案就減少，台灣登革熱風險就會降低，這是常識。

陳其邁說，韓國瑜應該多聽第一線防疫人員的說法，對整個國際公共衛生狀況也該多了解，韓國瑜講的話聽在公衛領域專家耳裡，會覺得是很奇怪的事。（編輯：李信寬）1080703