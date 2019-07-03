吳敦義邀任總督導 王金平：無濟於事令人失望

（中央社記者劉冠廷台北3日電）國民黨主席吳敦義今天表示，將邀請前立法院長王金平擔任民調小組總督導。王金平說，初選，已出現黨的存亡危機，但黨中央仍不肯面對，還提出無濟於事的總督導一職，令人失望。

針對王金平擔憂綠營操作國民黨總統初選民調，吳敦義今天在中常會裁示，將請副主席曾永權邀請王金平擔任民調小組的總督導。

面對黨中央邀請擔任民調小組總督導一職，王金平下午發出新聞稿表示，黨中央至今仍不知奇奇怪怪的初選，已出現危機。他全篇聲明，白紙黑字，從未質疑民調不公與否，而是指出三大危機。

王金平表示，包括各陣營相互質疑民調不公被做掉，這絕非他一人所言，不處理行嗎？轉移焦點，不能化解危機；以及這次民調方法，勢必引起各陣營支持者的疑慮，避免發生以訛傳訛，毀掉初選，不解釋行嗎？轉移焦點，不能化解危機。

王金平說，最後雙雄選情緊繃，僅有3%至5%關鍵勝負，提供綠營可操作的空間，結果國民黨的提名人，可能造成由民進黨決定的荒謬。不處理行嗎，轉移焦點，不能化解危機。

王金平指出，初選，已出現黨的存亡危機。危機是一連串奇奇怪怪的過程所形成，但黨中央仍不肯面對，還提出無濟於事的民調總督導一職，實令人失望，他已盡言責。再提醒一次，轉移焦點，無法解決當前的危機。（編輯：蘇志宗）1080703