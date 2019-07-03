民進黨首波立委徵召名單10日出爐

（中央社記者葉素萍台北3日電）民進黨10日將召開中執會，議決第10屆區域立法委員徵召提名人選；民進黨目前還有24個立委徵召選區未提名，包括現任花蓮立委蕭美琴、基隆立委蔡適應選區、以及新竹市可望列首波提名選區。

民主進步黨今天召開中常會，會中通過7月10日召開中執會，屆時將討論議決第10屆區域立法委員徵召提名人選。

第10屆區域立法委員選區共計73個選區，民進黨5月22日已公告49個立委初選選區提名候選人名單；剩下24個立委徵召區待處理；民進黨規劃7月底完區域立委布局，10日中執會可望通過首波徵召區提名名單。

在這24個立委徵召區當中，民進黨在花蓮縣、新竹市、基隆市這3區有現任立委席次；新竹市立委這區，現任立委、立院黨團總召柯建銘不連任，點名由前市議員鄭宏輝接班；基隆市現任立委蔡適應則尋求連任。

黨內人士說，新竹市與基隆市情況相對單純，徵詢協調程序已完備；花蓮縣現任立委蕭美琴在黨內初選登記時，因為個人意願考量，未登記，不過，在黨主席卓榮泰、總統蔡英文積極勸進下，蕭美琴態度鬆動，如果10日前能完成徵詢協調程序，10日上午黨內提名策略小組確定後，當天的中執會就會一併通過。（編輯：鄭雪文）1080703