中打壓台民間團體國際參與 外交部不滿與憤慨

（中央社記者侯姿瑩台北4日電）國際護理協會護理大會日前在新加坡舉行，台灣代表遭中國代表伸手將印有中華民國國旗貼紙的名牌翻至背面。外交部今天說，對於中國打壓台灣民間團體參與國際交流的行徑，深表不滿與憤慨。

國際護理協會（International Council of Nurses, ICN）護理大會6月27日起在新加坡舉行5天，7月1日閉幕，台灣護理學會副理事長黃璉華等人代表出席。

中國代表在大會閉幕典禮中，伸手越過美國理事，直接把黃璉華的名牌翻到背面，不讓大家看到名牌正面的國旗貼紙，不過，黃璉華隨即把名牌翻回正面，並未影響後續進行的合影拍照等程序。

外交部副發言人歐江安今天在外交部例行新聞說明會回應表示，關於中方惡劣行徑，外交部予以強烈譴責。外交部於第一時間即聯繫「台灣護理學會」提供即時協助與密切聯繫，並要求駐新加坡代表處就近全力協助；經護理學會積極捍衛以及國際會友的聲援，台灣代表維持有尊嚴、平等的參與。

歐江安說，對於中國一再打壓台灣民間團體參與國際專業領域交流的行徑，外交部深表不滿與憤慨。外交部將持續與「台灣護理學會」保持密切聯繫，並提供必要協助，共同捍衛會籍地位、專業平等參與以及國家尊嚴。（編輯：郭萍英）1080704