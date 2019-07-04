政治檔案條例協商無共識 立院下午表決

（中央社記者王揚宇台北4日電）立法院長蘇嘉全今天主持黨團協商，處理政治檔案條例草案；朝野立委對於條例的政治檔案時間軸定義，以及政府機關、政黨等毀損檔案有無刑責等條文無共識，待院會下午2時表決處理。

促進轉型正義條例民國106年12月27日公布施行，其中明訂政黨、附隨組織或黨營機構持有政治檔案者，應通報促轉會，經促轉會審定者，移歸為國家檔案。這次政治檔案條例草案的立法，共有行政院函請審議、民進黨立委尤美女及林俊憲、時代力量立委林昶佐所提的相關4個版本。

立法院司法及法制委員會5月審查政治檔案條例草案時，國民黨主張全數條文保留進行協商，因此召委段宜康裁示，全案審查完竣，送黨團協商。民進黨立法院黨團將政治檔案條例草案，列入這次立法院臨時會討論議案中。

蘇嘉全今天上午主持黨團協商，會議一開始便宣布，由於尤美女、林俊憲及林昶佐撤回他們的提案版本，因此今天討論的版本為國發會檔案局協商建議條文，共有17條。

檔案局的建議條文規定，政治檔案條例的主管機關為國家發展委員會，會立這個條例，是要建立符合轉型正義精神、兼顧檔案當事人隱私的政治檔案開放應用制度，並推動關於威權體制、國家總動員、戒嚴、動員戡亂時期以及二二八事件的歷史研究與公民的轉型正義教育，公開真相並促成社會和解，辦理政治檔案的徵集、整理、保存、開放應用、研究及教育。

國民黨立法院黨團書記長吳志揚說，此條例中的很多條文，在促轉條例中有規範，因此希望主管機關改為促轉會。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，假設這些檔案的開放應用，有助於瞭解真相、促進社會和解，他贊成，但開放什麼檔案，政府機關要跟大家說明，是陳文成案還是三一九槍擊案等案。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，政治檔案條例是轉型正義相關法律的最後一塊拼圖，也是依據促轉條例而來，把所有政治檔案變成國家檔案，促轉會進行解密，再移轉給檔案局跟文化部。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲也說，希望大家用平常心來看待此條例，不要預設說這是要作為清算、鬥爭的法律，而是要用人權的角度來看這個法案。

關於政治檔案時間軸的期間，檔案局的版本為，民國34年8月15日起至81年11月6日，而國民黨立法院黨團的修正版本為，起始點一樣，但不要設截止日。

另外，檔案局的版本也提到，政黨、附隨組織或黨營機構拒絕將審定的政治檔案移歸為國家檔案者，處新台幣100萬元以上500萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。政府機關（構）、政黨、附隨組織或黨營機構對所保管的政治檔案，以毀棄、損壞、隱匿的方式或致不堪用者，處5年以下有期徒刑。

此部分在場國民黨立委有不同意見，認為若是捐贈檔案資料，應給予獎勵，也建議不要用刑罰的方式來處罰損毀政治檔案者，而是改採行政罰。

經朝野立委與官員在2個半小時的討論下，檔案局協商建議的17條條文，有6條條文無法達成共識，全案於下午2時在院會表決處理。（編輯：黃國倫）1080704