談0到6歲國家養 鄭文燦：我們不是鴻海共和國

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園市長鄭文燦今天接受廣播節目專訪，對於國民黨總統初選參選人郭台銘提出0到6歲幼兒由國家扶養政見，鄭文燦表示，郭台銘說法很霸氣，但「我們不是鴻海共和國」，是中華民國。

鄭文燦上午接受廣播節目專訪，暢談最近熱門話題，他表示，國民黨目前正在辦理總統初選作業，這是國民黨的家務事無從評論，但在初選階段有呈現黨內參選人多方的衝突。

關於參選人郭台銘說0歲到6歲幼兒國家養的議題，還指出若籌措財源不如預期，郭台銘用自己的財產墊支，散盡家產也在所不惜。鄭文燦表示，這個說法很霸氣，很像鴻海的總裁，但「我們不是鴻海共和國，我們是中華民國」，有財政紀律及國家租稅負擔。

鄭文燦表示，托育公共化政策是對的，目前政府推動的托育準公共化，年輕家庭是非常支持，若要提高補助預算會爆漲，這部分可能還是要衡量國家的財政，所以就像主持人蔻蔻姐所說，「國家養跟郭家養是不太一樣的」。

鄭文燦說，郭台銘的優點是當過企業CEO，創造鴻海王國，企業經營能力被肯定，但缺點就是他的事業在中國，對國政的治理較生疏；另一名參選人、高雄市長韓國瑜熱情、口才好，韓粉也很多，但畢竟不可能只靠韓粉當選，而韓國瑜弱點是當高雄市長轉跑道的問題，表達政治方法，雖感動很多人，卻也有很多人不感動。

對於長榮空服員罷工，鄭文燦表示，前段是由桃園市府負責調解，後段與勞動部組成協商平台，讓雙方能夠對等協商，市府希望事情能夠盡快落幕，尋求雙贏還是比較好的方案，長榮公司必須對股東跟董事會負責，若勞資間能夠用協商解決問題還是比較好。

Lamigo桃猿隊目前正在找尋適當企業支持並求售，鄭文燦表示，Lamigo桃猿隊是中小企業支持相當不容易，與其他4隊包括新參加的味全龍隊，都是金控或超大企業，在競爭條件上是有些差異，但未來即使易主，球隊跟桃園市政府的合作不變，在青埔國際棒球場的位置也不會變，Lamigo的名稱也不會改變。

鄭文燦在節目結束後受訪指出，另一名參選人、前新北市長朱立倫，當過16年的市長當然較了解政務，但他在政見上也有點冒進，比如朱立倫提的重啟核四，目前並非國民黨主流，對新北市、北台灣跟非核政策也很有大的衝擊，政治人物在居於下風時還是要維持穩健一貫，這才能顯示對國政與市政的嫻熟。

至於民進黨的整合，鄭文燦表示，這是整個黨的事情，自己認為總統蔡英文與前行政院長賴清德應該會有機會見面。根據他自己的了解，賴清德在第一時刻就表達要大家支持蔡總統完成連任，這個基本決定是不變的，至於蔡賴配或蔡賴整合，都是可以討論的方向。（編輯：卞金峰）1080704