談0到6歲國家養 總統：國家大政與個人家產無關

（中央社記者黃旭昇新北4日電）對於郭台銘提出散盡家產扶養0到6歲幼兒也在所不惜，總統蔡英文上午表示，若0至6歲的幼兒全部由國家養，負擔會是財政不可承受的負荷，同時，國家養育政策與個人家產無關。

國民黨總統初選參選人郭台銘日前提出0至6歲幼兒全部國家養的政見，郭台銘昨天在總統初選國政願景電視發表會表示，他有信心一定做到，若籌措財源不如預期，他會用自己的財產墊支，散盡家產也在所不惜。

蔡總統今天參訪新北市三重區先嗇宮，受訪時被記者問到郭台銘的養育政策可不可行。

總統表示，她看電視政見時，國民黨的其他總統初選參選人，對郭台銘的政策也持否定態度。若依此實行，對國家的財政是不可承受的負荷。

總統說，國家的養育政策與個人的家產無關，主持國家大政應該是能讓國家財政自主，可以支應國家的需要與人民的需要，與自己的家產無關。

她表示，擔任總統是要提出如何持家、如何治理國家，要確保國家財政穩定、總體經濟穩定、社會福利到位，讓需要被國家照顧的人得到最大的照顧。面對公眾質疑時，可以提出說服公眾的道理。

另外，總統表示，從昨天的政見說明會中，可以看見國民黨的政治人物對於綠電與核電的本質不瞭解，缺乏完整理解與掌握資料不足，若不是不用功就是刻意隱瞞。

總統表示，綠能已經逐漸穩定成長，也擔負很大的責任，且帶來產業的革新，台灣將會是亞洲綠能產業領頭羊。她強調，台灣不缺電，備轉容量相當寬裕，國民黨參選人批判執政黨時要掌握相關的資料，且要瞭解核廢料處理的成本高昂，不容逃避。（編輯：方沛清）1080704