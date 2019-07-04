回應郭王配 郭台銘：只要勝選任何合作都可能

（中央社記者陳偉婷台北4日電）國民黨總統初選參選人郭台銘今天回應與國民黨立委王金平「郭王配」時表示，王金平是國民黨贏得勝選「不可缺少」的資源，只要國民黨能贏得勝選，任何合作方式都有可能。

郭台銘上午出席台大癌醫記者會，會後記者詢問，郭台銘將與王金平見面，是否有郭王配或郭朱（前新北市長朱立倫）配可能，且如果初選結果不如預期，是否會脫黨參選。

郭台銘表示，怎麼配都是大家的猜想，王金平是國民黨贏得勝選不可缺少的資源，如果國民黨分裂，王金平的資源不能整合，「對任何一個候選人都是非常大的衝擊」。

郭台銘說，他跟王金平是多年的好友，除了有共同的信仰，也有多年的私交情誼，共同做了很多事情。當初參加初選，秉持著兄弟登山各自努力，但爬到一個階段，只要國民黨贏得勝選，「我們來合作，任何合作的方式都可能」。

「我們的交情跟別人不一樣」，郭台銘說，他們不是來自政治的交情，因政治的交情可能遇到利益衝突就變了，他們的交情「會比較深厚一點」。

至於有沒有可能脫黨參選；郭台銘說，不願回答這種問題，他堅決要讓國民黨打贏選戰，「根本連想都沒想過」。（編輯：張芷瑄）1080704