郭台銘：應修法抽富人稅 像我一週花不到2萬

中國國民黨總統初選參選人郭台銘4日出席台成細胞治療中心遷址揭幕典禮，他表示，應修法抽富人稅，雖然富人定義還要再討論，但有錢人「生不帶來、死不帶去」，像他一週花不到2萬元。中央社記者郭日曉攝 108年7月4日

（中央社記者陳偉婷台北4日電）中國國民黨總統初選參選人郭台銘今天表示，應修法抽富人稅，雖然富人定義還要再討論，但有錢人「生不帶來、死不帶去」，像他一週花不到2萬元。

提出0到6歲兒童國家養政見的郭台銘上午在國立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院出席台成細胞治療中心遷址揭幕典禮後受訪表示，這不是說用他的身家去推動，而是希望透過修法成立基金，不排擠現行6大基金，勞工保險、公教人員保險或軍人保險都不受影響，而是另外的基金，且「保底抽成」，除不賠錢，還要做到增加4%收益。

他說，如果當選，會把健康醫療產業列為新10大建設首要建設，台灣醫療科技產業實力堅強，包含細胞治療、幹細胞與免疫治療等，健康大產業的產值每年就有幾兆美元。台灣應轉型，不要只做手機，要轉型做健康大產業，之後再發展醫療服務，這是一條龍的計畫，台灣有很好的機會。

郭台銘表示，還要修法抽富人稅，如果富人稅抽得不夠，他可先墊。「如果沒有創新、突破，那我總統當得一點意思都沒有，我要做改變的總統。」

不過，媒體質疑郭台銘先墊付有違預算法；郭台銘表示，台灣很多東西不能進步，「立法院很重要」，立法時間很冗長，很多法令不合理應修改，他決心改變，如果不改變，以現行法令，當總統一點權力都沒有。他提出概念就是要創新，會修法突破法的限制。

郭台銘表示，同性婚姻相關法律能迅速通過，而投資小孩就是投資國家未來，相關修法工作應也可儘速進行。（編輯：李明宗）1080704