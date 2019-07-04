韓郭不論誰出線 卓榮泰：沒人相信會幫台灣說話

（中央社記者溫貴香台北4日電）國民黨總統初選郭台銘與韓國瑜競爭激烈，民進黨主席卓榮泰今天說，一個有口才、一個有錢財；一個還在支持沒有共識的九二共識，另一個錢財都在中國當人質。不論最後誰出線，沒人相信會替台灣說話。

民進黨下午發布新聞稿表示，卓榮泰於美東時間7月3日晚間出席由台灣人在紐約跨社團組織「台灣人社團聯合會」在台灣會館舉辦的晚宴。卓榮泰致詞表示，此行懷抱著感恩的心、謙卑的心與勇敢、堅決的心三種心情，剩下191天的時間，拜託大家在台灣的親朋好友，一定要把票投給蔡總統。

卓榮泰要每一位僑胞在這191天內把自己變成選舉總幹事，每天有進度、任務，把票催出來。

國民黨總統初選下週將啟動民調，兩位參選人前鴻海董事長郭台銘與高雄市長韓國瑜兩人競爭激烈，卓榮泰表示，一個有口才，另一個有錢財；一個還在支持沒有共識的九二共識，另一個錢財都在中國當人質。

他表示，不論最後誰出線，沒人相信國民黨推出的總統參選人，會替台灣說話。卓榮泰拜託在場鄉親，作蔡總統最大後盾，給予民進黨力量，讓蔡總統能贏得明年大選。

有關假消息的防制，卓榮泰說，明年對台灣與美國來講都是大選年，都會害怕境外勢力透過假訊息的傳播影響選舉結果。在台灣，立法院日前已完成國安五法的修法，要用政府的力量保護人民知道真相的權利，防制假消息。

卓榮泰進一步表示，香港主權移轉給中國之後，經過20年，香港人對一國兩制徹底失望，台灣與香港的距離、文化相近，更不可能讓一國兩制在台灣成為另一個試驗場。

卓榮泰說，現在的蔡英文政府與以前相比，承諾、善意都不變，但政府不會在威脅下屈服，也不會走回對抗的老路，台灣不會製造事端，但中國也不用懷疑台灣的政府與人民有維護主權的決心與能力。

卓榮泰重申，黨中央絕對和總統競選辦公室全力配合，競選辦公室以總統勝選為主軸，黨中央以國會優勢為優先，這兩支利箭是同時並行的，一定要有信心，因為台灣人民會以台灣最大的利益來做選擇。（編輯：鄭雪文）1080704