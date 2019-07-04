客廳即工廠被批倒退50年 韓國瑜：完全誤會

（中央社記者王淑芬高雄4日電）高雄市長韓國瑜在國民黨國政願景發表會上說懷念「客廳即工廠的年代」等內容被批評會讓台灣倒退50年。他今天表示「完全誤會」，是希望拚高科技也要兼顧庶民經濟的意思。

韓國瑜下午出席新加坡超市（NTUC）萬春商行代表拜會行程後受訪，做上述的回應。

韓國瑜昨天於國民黨國政發表會上力主推動庶民經濟，還以幾十年前「客廳即工廠」的年代為例說家家戶戶都在拚經濟，現在庶民經濟處於弱勢等。他的主張遭到批評，被質疑將使台灣的經濟倒退50年。

韓國瑜表示，「完全誤會了我的意思」。他說懷念30、40年前台灣上下一條心拚經濟那個歲月年代，家裡做人造花、做耶誕燈都有；大家認為拚高科技產業當然重要，但他要強調的是也不要忘了還有庶民經濟。

韓國瑜說，台灣勞動力將近550萬跟庶民經濟有關係，含物流、餐飲等小個體商，他認為政府拚高科技產業也要照顧到庶民經濟，「有人誤會說要把台灣拉到50年前，完全誤會」。

原本7月6日的造勢活動取消，高雄市改邀民眾到高雄觀光，媒體關心當天有何快閃計畫，是否擔心會有「罷韓」與割草行動造成衝突。

韓國瑜表示，會設幾個點和來高雄觀光的朋友照像、打招呼；對於有人揚言「罷韓」，還有業者在網路串聯「罷市」，還說要拉下鐵門不做生意等。

韓國瑜呼籲民眾「應該冷靜下來」，觀光客來高雄是好事，「這個時候唱衰高雄沒有意思」，盼民眾歡迎遠方來的朋友，「此時過多的政治鬥來鬥去，對高雄一點幫助都沒有」，希望大家「心胸打開熱情歡迎」。（編輯：陳俊碩）1080704