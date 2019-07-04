鐵路警察殉職 徐國勇友人捐贈250支電擊槍

（中央社記者王承中台北4日電）內政部今天表示，鐵路警察遇刺身亡，喚起各界對員警配備的重視，內政部長徐國勇的友人、愛爾麗集團總裁常如山將捐贈新台幣300萬元購買約250支符合警政署規格的電擊槍，優先配予鐵路、高鐵警察使用。

鐵路警察局嘉義分駐所24歲員警李承翰昨天晚上在台鐵自強號處理一起補票糾紛，遭一名情緒不穩男子持刀刺傷，今天上午傷重不治。

內政部發布新聞稿表示，鐵路警察遇刺身亡，喚起各界對員警配備的重視，徐國勇的友人常如山更以行動挺警察，將捐贈300萬元購買約250支符合警政署規格的電擊槍，優先配予鐵路、高鐵警察使用，來增加第一線執勤員警的配備。

內政部指出，徐國勇除對常如山的善舉表示感謝外，也請警政署要持續積極加強員警裝備，而在10月後警政署將會陸續增加260名左右警力投入鐵路警察局，以確保員警執法安全。

徐國勇表示，對同仁因公殉職感到非常不捨，也向家屬表達哀悼之意，內政部及警政署將全力協助家屬處理治喪事宜，並爭取最高撫卹，此外，也會來研議幫李承翰追晉職務及入祀忠烈祠等事宜。（編輯：李信寬）1080704