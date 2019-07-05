蔡總統籲再給4年 台灣必脫胎換骨

總統蔡英文（前右）5日參訪新北市三峽清水祖師廟，品嚐在地農產蜜香紅茶。中央社記者黃旭昇新北攝 108年7月5日

（中央社記者黃旭昇新北5日電）總統蔡英文今天說，經濟穩定成長、財政穩健與調降稅收讓人民有感，國家建設逐一呈現。改革需要時間，盼望大家對台灣有信心，一起守護台灣主權，再給她4年，台灣必脫胎換骨。

尋求連任的蔡總統上午在內政部長徐國勇、民主進步黨籍立法委員吳琪銘、蘇巧慧、新北市議員廖宜琨與前內政部長余政憲等陪同下，在新北市三峽區清水祖師廟參香祈福，品嚐當地農產碧螺春、蜜香紅茶與綠竹筍粥。

走在三峽老街進祖師廟廣場前，蔡總統與排隊歡迎的人潮逐一握手致意，許多人持手機拍下蔡總統身影。

蔡總統說，很高興看到許多老友，大家依然年輕，握手有力量，盼望從「點亮台灣」持續到公元2020年「守護台灣」。

上香祈福後，蔡總統也與筍農合影，大家致贈茶葉與綠竹筍等農產禮物給蔡總統，祝福節節高昇。（編輯：李明宗）1080705

總統蔡英文（前中）5日上午參訪新北市三峽清水祖師廟，與民眾熱情互動，致詞時也呼籲再給她4年時間，讓台灣脫胎換骨。中央社記者黃旭昇新北攝 108年7月5日

總統蔡英文（右3）5日上午參訪新北市三峽清水祖師廟，向支持民眾握手致意。中央社記者黃旭昇新北攝 108年7月5日

總統蔡英文（左2）5日上午參訪新北市三峽清水祖師廟，上香祈福後，蔡總統進入會議室品茗，並與獲獎的當地筍農合影。中央社記者黃旭昇新北攝 108年7月5日