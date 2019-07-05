中方稱與洪秀柱達成統一共識 吳敦義：沒有評論

（中央社記者王承中台北5日電）中國國台辦主任劉結一稱與前國民黨主席洪秀柱等人達成推進統一共識。國民黨主席吳敦義今天表示，他不曉得這件事，沒有評論。國民黨文傳會代理主委程美華說，洪秀柱發言不代表國民黨。

劉結一昨天在天津出席活動時表示，6月以來，已與洪秀柱、新黨主席郁慕明、無黨團結聯盟立委高金素梅等台灣政治人物，達成「共同反對台獨分裂，攜手推進祖國和平統一進程」等多項共識。

吳敦義今天上午在黨中央召開記者會說明國民黨總統初選民調相關事宜時，被媒體問到此問題時表示，他不曉得這件事情，沒有評論。

程美華受訪表示，洪秀柱是卸任的黨主席，發言不代表國民黨，而國民黨也沒有辦法去限制洪秀柱，這是個人意志。

程美華指出，國民黨對於兩岸關係的基本主張就是九二共識、一中各表，反對台獨與拒絕接受一國兩制，希望兩岸繼續朝向和平穩定發展的趨勢走。

洪秀柱今天率團前往中國杭州出席第二屆海峽兩岸青年發展論壇，她在桃園機場受訪表示，中華民國憲法因應國家統一前的需要而有增修條文，所以很明確的，國家未來是朝向統一，但現在藍綠都不要一國兩制，可否請政治人物提出台灣到底要什麼。

洪秀柱指出，如果不重視憲法，如今蔡政府已經是立院多數，可以修憲，讓主權不及大陸，只有台澎金馬，但是修憲的後果，全民要一起承擔。（編輯：楊凱翔）1080705