傳要求換反鐵籠公投活動主持人 郭辦：空穴來風

（中央社記者王承中、劉冠廷台北5日電）國民黨總統初選參選人郭台銘競選辦公室針對遭指要求撤換反鐵籠公投活動主持人表示，此事是空穴來風，子虛烏有，希望有心人士不要刻意造謠，破壞黨內團結。

國民黨7日將舉辦反鐵籠公投凱道大會師活動，國民黨副主席兼秘書長曾永權及當天活動主持人國民黨發言人歐陽龍、前行政院發言人鄭麗文、中廣論壇主持人江岷欽、桃園市議員萬美玲及魯明哲，上午在國民黨中央黨部召開記者會，高呼「民主已死，還我公投，鐵籠公投，民主送終」的口號。

但有媒體報導，原規畫活動主持人中，國民黨發言人洪孟楷、國民黨立委王育敏，傳因郭台銘有意見，遭到撤換。

郭台銘競選辦公室下午發出聲明表示，此事是空穴來風，子虛烏有，初選在即，希望有心人士不要刻意造謠，破壞黨內團結。若郭台銘有此能耐，國民黨初選制度怎麼還會這樣設計。現階段的目標只放在贏得初選，2020要讓蔡政府下架，別無他想。

曾永權則表示，主要考量每個人的時間及相關行程，最後敲定歐陽龍、鄭麗文、江岷欽、萬美玲及魯明哲等5人，其中江岷欽為知名教授、鄭麗文為政論節目主持人、歐陽龍是國民黨發言人、萬美玲、魯明哲是桃園市議員，兼顧中北部平衡發出地方聲音。

洪孟楷接受中央社記者訪問時表示，尊重黨中央決定。（編輯：楊玫寧）1080705