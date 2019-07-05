訪王金平 郭台銘：推崇黨內整合力

國民黨總統初選參選人郭台銘（右）5日下午與前立法院長王金平（左）在王金平位於高雄路竹的老家會面，兩人閒聊互動。中央社記者董俊志攝 108年7月5日

（中央社記者程啟峰高雄5日電）國民黨總統初選參選人、鴻海集團前董事長郭台銘今天至前立法院長王金平高雄老家登門拜訪。郭台銘表示，王金平是國民黨的「陸軍總司令」，要贏2020這一戰，需要他來整合。

郭台銘下午由高雄市副議長陸淑美陪同至王金平路竹區老家出席「台灣金團結-與王院長關公兄弟好時光」活動。王金平特別前往巷口相迎，並導覽參觀老家，隨後端出虱目魚腸、虱目魚丸招待。兩人前往一甲代天府參香，並且開臉書直播，以及與一個智慧機器人開心互動。

王金平受訪表示，他跟郭台銘直播並沒有先培養默契，就是很自然地走，節目中沒有任何提問，也不談政治。

對於提出「停止初選」說法，黨主席吳敦義回應不應造謠分化團結，王金平指出，沒有人造謠，這是大家一個感覺，今天國民黨自己對自己很有信心，這是好事情，他非常樂觀其成，為國民黨慶幸。

郭台銘說，王金平是他非常尊敬的政治界前輩，也是國民黨不可或缺的「陸軍總司令」，王在2020大選有非常重要的影響力，國民黨要贏這一戰，需要王金平來整合。

上午座談會有很多農會、漁會及水利會人士出席，郭台銘表示，讓他看到拚經濟是台灣未來4年最重要的課題，需要有一個人懂得經濟，帶領大家「打世界盃、組國家隊」，台灣工業、高科技業將來應跟農業結合，讓農業更有出路。

總統初選民調在即，郭台銘強調黨內團結，對於有媒體為韓國瑜助攻趨勢，他建議韓要遠離這個不公不義且受別人控制的媒體，若不劃清界線，將來真的會被他們拖累。

他也一定會約束他的「果凍」絕對要理性，只要有人在國民黨真正公正、公平初選機制下出線，他會跟著去選出線的那個人，也呼籲「果凍」跟著他去挺，絕不會非誰不投，「只要出線了，我們就要全力團結」。（編輯：黃世雅）1080705

國民黨總統初選參選人郭台銘（右）5日下午到前立法院長王金平（右2）位於高雄路竹的老家拜會王金平，兩人一起坐在門外屋簷下閒聊，吸引媒體到場關注。中央社記者董俊志攝 108年7月5日