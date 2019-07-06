長榮航罷工 政院：勞動部促成勞資多場協商

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）長榮空服員罷工逾2週，對於媒體報導「勞動部爆錯估形勢還搶功」，行政院表示，罷工發生以來，勞動部與桃園市勞動局積極奔走勞資雙方之間，維繫勞資溝通，並已經促成召開多場協商。

關於網路媒體上報5日晚間出刊「勞動部爆錯估形勢還搶功」的報導，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）深夜透過新聞稿澄清表示，行政院長蘇貞昌在罷工事件發生前，就已指示副院長陳其邁組成專案小組，預作因應；專案小組組成時，就明確依據各自部會業務執掌分工，由交通部主責疏運應變，勞動部主責勞資協商。

Kolas轉述陳其邁的說法表示，報導中提到，所謂避免情勢失控府院出手定調分工，以及勞資協商中勞動部一場協商都沒有，「與實際情況不符」。自罷工發生以來，交通部、勞動部、桃園市勞動局都非常辛苦處理相關事宜，勞動部與桃園市勞動局積極在勞資雙方之間奔走，持續維繫勞資溝通，並已經促成召開多場協商，「希望媒體能切實求證」，不抹煞相關部會的努力。（編輯：張均懋）1080706