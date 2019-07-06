槓朱立倫 郭台銘：我要課1600億富人稅

（中央社記者王承中台北6日電）國民黨總統初選參選人朱立倫日前稱他早就主張課富人稅，可課新台幣80到150億元。國民黨總統初選參選人郭台銘今天表示，有人的富人稅只能課80至150億元，他要課1600億元。

隨著國民黨總統初選民調時間逼近，各陣營無不卯足全力爭取支持，朱立倫、郭台銘近期從幼兒國家養開始，持續在相互提出的政見上交鋒。對於郭台銘日前提出0到6歲幼兒國家養，朱立倫質疑可行性。而針對富人稅，朱立倫日前在最後一場政見發表會時說，他早就主張課富人稅，可課80億到150億元。

郭台銘今天在臉書發文表示，作為台灣高收入族群的其中一人，他比誰都懂如何才能跟富人收到稅。幾天前，再度有人指教，說他提出的政策不加稅不可能實現，並說富人稅的概念有人早已提出。但他必須要說，他並不是到了選舉才想到富人稅。此外，同樣叫「富人稅」，有人的只能課80至150億元，郭台銘的要課1600億元。

郭台銘指出，他的具體主張，是要對全國最富有的1000個人，前0.016%的申報稅籍者，劃成三個級距，課徵特別的稅捐，請這些人盡更多的社會責任。比起去砍退休者的退休養老金、刪弱勢者的社會福利，有錢的人應該要第一個跳出來承擔。

他說，「吃果子拜樹頭」，全民都能安身立命，企業才無後顧之憂。他主張跟富人收富人稅，而且收得理直氣壯。不管贊成也好、反對也罷，少子化、高齡化的事實，正是中華民國面臨的危機。他再重申一次，他面對中華民國的具體存亡危機，提出了開徵富人稅的政策跟目標。政客為失敗找理由，他為成功找方法。所有的唱衰，只是凸顯沒有解決問題的能力。（編輯：張均懋）1080706