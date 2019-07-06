蘇貞昌視察南迴公路拓寬工程 交通部承諾年底通車

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）行政院長蘇貞昌今天赴屏東視察「台9線南迴公路拓寬改善計畫」時表示，他特別再核定增加經費23億餘元，盼能在今年底前完工通車；交通部則承諾，12月20日左右可以通車。

行政院發布新聞稿表示，蘇貞昌今天赴屏東視察「台9線南迴公路拓寬改善計畫」時表示，南迴公路是連繫屏東與台東地區的重要交通幹道，拓寬改善工程除高架道路、隧道貫通的艱難土木施作，還包括水電、消防及醫療設備。

由於施工過程天然災害造成成本提高，為使工程順利進行，蘇貞昌也特別再核定增加經費23億餘元，期盼能在今年底前完工，讓往來屏東與台東的民眾能夠早日有一條舒適、安全的返鄉、旅遊大道。

陪同蘇貞昌前往視察的交通部長林佳龍則承諾，今年12月20日左右就能通車。

蘇貞昌指出，他曾任屏東縣長，深知屏東人期待一條更方便、安全、快捷的道路往來台東。南迴公路拓寬改善工程設計優越，從草埔到台東全線4線道，是準快速道路，完工後比原道路少了5公里，屏東、台東車程往返時間更縮短30分鐘。

他也提到，50年前他大學畢業時，曾跟家人從屏東老家騎腳踏車，從屏東市沿路到楓港、轉進南迴公路，騎到台東。他以腳踏車實際踏遍這條路，沿路的彎曲、高低與各種風光明媚，他非常熟悉。

此外，有關屏東縣長潘孟安關心獅子鄉外環道路事宜，交通部公路總局表示，可行性評估已快要完成。蘇貞昌則指示交通部加速辦理，如果通過即立刻進行，讓整體交通運輸更有效益。

另外，蘇貞昌也請林佳龍為第一線工程人員提供充足資源，包括生活與工作環境改善，以及加強各方面津貼；行政院會全力支持。

交通部表示，政府為維護用路品質，自民國100年起持續推動南迴公路拓寬，工程除拓寬既有路網「香蘭－金崙」、「金崙－大鳥段」2個路段，並以隧道、高架等不同方式避開地質脆弱區域，新建「安朔－草埔」路段。

交通部指出，道路拓寬將使車流更順暢、行車更安全，工程並結合自然景觀、融入山海景色，是屏東與花東地區觀光的必經之路，沿途風光也將成為觀光亮點。（編輯：楊玫寧）1080706