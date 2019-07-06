郭台銘要課1600億富人稅 朱立倫：不要殺雞取卵

國民黨總統初選參選人朱立倫（中）6日戴上國旗彩繪安全帽，與年輕人共乘國旗造型的電動機車，力挺反鐵籠公投凱道大會師。中央社記者王承中攝 108年7月6日

（中央社記者王承中台北6日電）國民黨總統初選參選人朱立倫針對前鴻海董事長郭台銘提富人稅可課新台幣1600億元表示，郭台銘真的很豪氣，但課稅就像拔鵝毛，不要拔到鵝都死光或跑光了，應該要養雞生蛋，不要殺雞取卵。

國民黨總統初選民調逼近，郭台銘、朱立倫近期從0到6歲幼兒國家養等議題頻頻隔空交鋒。朱立倫3日在國政願景電視發表會中指出，他早就主張課富人稅，可課80億到150億元。而郭台銘今天在臉書發文表示，他比誰都懂如何才能跟富人收到稅，有人只能課80億至150億元，他要課1600億元。

朱立倫今天受訪表示，郭台銘真的很豪氣，但應該要養雞生蛋，而不要殺雞取卵。他指出，課稅像拔鵝毛，不要拔到鵝都死光或跑光。

朱立倫說，提醒郭台銘，去年台灣繳所得稅在1億元以上的，只有123人，郭台銘應該要去查一下。

針對國民黨明天將舉辦「反鐵籠公投凱道大會師」的活動，朱立倫今天也以行動力挺，親自戴上國旗彩繪安全帽，與年輕人共乘4台國旗造型的電動機車進場。他表示，國民黨在凱道的活動，大家要團結一致，愛中華民國、愛國旗，守護台灣民主。

對於韓粉有國旗衣、郭粉有國旗帽，現在朱立倫推出國旗電動機車，朱立倫指出，這表示大家的共識就是都愛中華民國、愛國旗，相信這也是未來國民黨團隊的主軸，相信大家一定可以團結在一起。針對週一即將開始的初選民調，朱立倫說，希望大家要勇於表達支持朱立倫。（編輯：趙蔚蘭）1080706