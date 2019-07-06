中共代理人修法 總統：這是嚴肅國安議題

（中央社記者王朝鈺基隆市6日電）總統蔡英文今天下午前往基隆海洋廣場，參加公共電視台語台開台典禮，對於「中共代理人」修法遭國民黨質疑是為了選舉，蔡總統說，想太多了，這是很嚴肅的國家安全議題。

台北、上海雙城論壇昨天出現直播中斷情形，引發外界議論，總統說，「我是不知道中間發生什麼事」，不過，兩岸交流公開透明是基本原則，過程中好像有提到中國國家主席習近平的「告台灣同胞書」，要提醒大家年初的「告台灣同胞書」其實就是「一國兩制」的台灣方案，「對我們來講，是不能夠接受的事情」。

媒體詢問，「中共代理人」的修法界線及如何界定，台北市長柯文哲參加雙城論壇及前行政院長賴清德提到「親中愛台」是否違反中共代理人規定。

總統說，已有草案提交到立法院讓立法委員審查，讓社會一起加入討論，台灣是民主社會，必須保障言論自由，但也必須保障國家安全，很多主要民主國家都有在做這樣的事，政府希望在保護言論自由之餘，也能確保國家安全，尤其今年初習近平提了一國兩制台灣方案以後，中國大陸對台灣全面性的滲透，讓台灣更要嚴肅以對。

記者詢問，國民黨認為總統是為了明年選舉強力打兩岸牌，蔡總統說：「我覺得國民黨每件事都覺得跟選舉有關，想太多了，這是一件很嚴肅的國家安全的議題」。

此外，國民黨總統初選參選人郭台銘日前提到若當選總統，會增設一名行政院副院長駐高雄辦公，協助南部發展。

對此，總統說，聽起來和高雄市長韓國瑜講的好像有點針鋒相對，不過要增設副閣揆是要修憲，不曉得郭台銘是否有考慮到這個因素，或是他的幕僚有沒有告訴他。（編輯：張銘坤）1080706