球迷喊非韓不投 郭台銘：我的選民較理智

（中央社記者謝靜雯桃園6日電）國民黨總統初選參選人郭台銘今天赴桃園球場看中職比賽，有球迷高喊「非韓不投」。郭台銘表示「我的選民較理智」，並說在經濟上他是最適合人選，只有他可以打敗總統蔡英文。

郭台銘今天到桃園棒球場看Lamigo桃猿隊與統一獅隊比賽，賽前他在場外受訪，有球迷舉著海報支持郭台銘競選總統，也有力挺高雄市長韓國瑜的球迷，高喊「非韓不投」。

對於「非韓不投」的聲音，郭台銘表示：「這只是2、3個人的聲音，我認為我的選民比較理智、隱性。」他也再度呼籲國民黨的票集中給自己，「我認為只有我來帶領才可以贏」。

至於外界傳言「棄朱（立倫）保郭」，郭台銘表示，這兩天都在忙，不知道這回事。他強調：「高雄不能輸、立法委員席次要過半，國民黨要能夠贏，中華民國才可以贏。」郭台銘還表示，現在每個人都希望拚經濟，經濟上「我是最合適的人選，可以擊敗蔡英文。」

至於郭台銘先前提出要修法抽富人稅，引起不少質疑聲浪。他表示，很多事情都要失敗多次後，才會找到成功例子。他呼籲有錢人多繳點稅，讓國家有稅收，對於經濟發展有幫助，才可以把餅做大。（編輯：張雅淨）1080706