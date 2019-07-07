民進黨立委徵召區月底完成布局 10日首波提名

（中央社記者葉素萍台北7日電）民進黨規劃7月底完成區域立委布局，10日中執會擬通過首波徵召區提名名單。若進度順利，基隆立委蔡適應、新竹市的前市議員鄭宏輝、現任花蓮立委蕭美琴可望列首波提名名單。

第10屆區域立法委員選區共計73個選區，民主進步黨5月22日已公告49個立委初選選區提名候選人名單；剩下24個立委徵召區待處理；民進黨10日將召開中執會，議決第10屆區域立法委員徵召提名人選。

在這24個立委徵召區當中，民進黨在花蓮縣、新竹市、基隆市這3區有現任立委席次；新竹市立委這區，現任立委、立院黨團總召柯建銘不連任，點名由前市議員鄭宏輝接班；基隆市現任立委蔡適應則尋求連任。

黨內人士說，新竹市與基隆市黨內徵召情況相對單純，徵詢協調程序已完備；花蓮縣現任立委蕭美琴在黨內初選登記時，因為個人意願考量，未登記，不過，在黨主席卓榮泰、總統蔡英文積極勸進下，蕭美琴態度鬆動。

不過，蕭美琴面對媒體詢問時，仍未鬆口，黨內人士說，如果10日前能完成徵詢協調程序，10日上午黨內提名策略小組確定後，當天的中執會就會一併通過。

明年花蓮縣立委這局，國民黨已提名政治素人、醫師黃啟嘉出征，不過，地方仍在密切關注前花蓮縣長傅崐萁的動向。

新竹市立委部分，國民黨徵召新竹市議員鄭正鈐，時代力量則提名工研院的研發工程師高鈺婷，此區陷入大綠、小綠之爭；基隆市，民進黨將由爭取連任的蔡適應對上國民黨現任市議員宋瑋莉。

民進黨也積極徵詢布局其他艱困選區立委，包括，新竹縣立委下屆選區一分為二，民進黨新生代的前民進黨發言人鄭朝方、民進黨發言人周江杰呼聲高，都是黨內布局的徵詢對象。

除了艱困區立委布局，民進黨也預計在10日中執會成立不分區提名委員會，由提名委員會決定不分區名單；預計在8月底完成不分區提名。（編輯：林興盟）1080707