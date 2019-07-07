更多編輯台推薦新聞：
希臘後紓困時代首場大選登場 變天機率高
國際

希臘後紓困時代首場大選登場 變天機率高

航空業3年3罷工 學者建議預告期10至14天陸海空適用
生活

航空業3年3罷工 學者建議預告期10至14天陸海空適用

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

費德瑞17度晉溫網16強創紀錄 首位大滿貫單打350勝
運動

費德瑞17度晉溫網16強創紀錄 首位大滿貫單打350勝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

網傳出席李承翰喪禮摔筆 蘇貞昌：警追查造謠影片

最新更新：2019/07/07 20:25

（中央社記者顧荃台北7日電）行政院今天說，網路流傳行政院長蘇貞昌出席殉職警員李承翰告別式的造謠影片，該影片實際上是蘇貞昌出席屏東鄉親的告別式；且蘇擲筆動作為習俗，卻抹黑為對逝者不敬，是惡意扭曲。

蘇貞昌臉書晚間貼文表示，用逝者名義來操作抹黑，不但惡意扭曲，也對往生逝者非常不敬。他特別鄭重澄清，警方已經偵辦，也請民眾不要再傳侮辱逝者的抹黑影片。

鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰3日晚登上台鐵嘉義自強號處理一名情緒不穩定男子，卻遭男子持刀刺傷、臟器外露，經送醫急救，輸血1萬多CC後，4日上午8時27分宣告不治，將於16日舉行告別式。

政院晚間表示，稍早網路流傳一則蘇貞昌出席李承翰告別式的造謠影片，實際上影片為蘇貞昌出席某屏東鄉親告別式的畫面，並非李承翰告別式。

政院指出，影片中蘇貞昌簽名後的些微擲筆動作，是出自小時候家鄉習俗，喪禮上簽名後擲筆，代表不希望這種憾事再發生，如同現在都還有送毛巾表示斷根，弔喪不送客，不說再見等習俗。

政院說，影片卻抹黑為對逝者不敬，這是惡意扭曲，特在此鄭重澄清。（編輯：林沂鋒）1080707

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報