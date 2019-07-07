郭台銘質疑民調遭操弄 朱立倫籲無人可違紀參選

（中央社記者余祥台北7日電）國民黨明天將展開總統初選民調，今天舉辦反鐵籠公投凱道大會師活動，5名總統初選參選人合體現身，郭台銘在受訪時質疑初選民調遭民進黨操作，要灌票給其他參選人，這表示民進黨政府最怕他出線。

近來在多項議題和郭台銘互槓的朱立倫受訪表示，也許他沒有鋪天蓋地的廣告，但最後大家會知道他有最多中間選民支持。他在台上也疾呼，7月15日以後只有一條心，就是團結在一起，沒有一個人可以違紀競選、背叛黨的民主。

國民黨總統初選民調8日至14日舉行，國民黨選在民調前最後一天舉辦凱道大會師活動，5名總統初選參選人鴻海前董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中齊聚，象徵大團結。

由於黨內總統初選競爭激烈，為避免韓粉和郭粉雙方較勁，派出百名志工協助維持秩序，今天現場多數支持者只是用手牌、旗幟表達各自的立場，未出現激烈場面。

韓粉高舉的黃色的旌旗，當韓國瑜上台致詞時，他們特別揮舞著旗幟為韓國瑜加油；也有部分韓粉高喊韓國瑜凍蒜。

郭台銘的粉絲穿著亮黃色、印著老虎軍團的背心，並高舉「挺郭有理」看板，高喊唯一支持郭台銘等，朱立倫的粉絲也手舉「我挺正常倫」手板。

部分韓粉認為這場活動是為郭台銘造勢，日前發起反動員，今天活動會場約擺放2萬張椅子，並未完全坐滿。

儘管如此，韓郭之間的競爭仍成話題，面對媒體詢問台北市長柯文哲幕僚在PTT說支持郭台銘，不投韓國瑜，讓外界揣測「郭柯配」可能。郭台銘說，大家都知道民進黨跟蔡英文政府在操作國民黨初選民調，要灌票給其他的參選人，造成國民黨分裂，因為民進黨認為他才是唯一能打敗民進黨的參選人。

郭台銘說，他希望組勝利者聯盟，不管白色的力量，或其他力量，只要能打敗總統蔡英文、民進黨，贏得2020大選才是最重要的目標。

至於國民黨中央日前請總統初選參選人簽署一份公約，承諾遵守初選相關規定，並在初選結束後支持黨的提名人選，不會違紀參選，但唯獨郭台銘尚未簽署。

郭台銘說，他建議黨中央直接在今天的團結大會公開簽名，很可惜黨中央沒有採納他的意見。他認為5名參選人應同時在黨中央簽署公約，要親自簽，不能請代理人簽。

針對郭台銘尚未簽署公約，韓國瑜受訪時說，身為參加初選的黨員，黨部的要求他會盡力配合，但個別參選人表達的方式，這是中央黨部的責任，他就把自己的部分做好。

至於郭台銘盼整合白色力量，韓國瑜說，他還不太清楚，就觀察一下郭台銘的改變，他遵守一切規定，他只求自己的部分。

前總統馬英九說，不管簽不簽公約，黨章規定得很清楚，初選結束後都要支持黨提名的人選。

活動約在下午5時結束，朱立倫和韓國瑜先行離開，郭台銘結束後接受媒體訪問時，拿著要送給總統蔡英文的粉紅色中華民國國旗帽，走向總統府，但府方並未出面收下。（編輯：蘇志宗）1080707