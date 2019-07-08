藍營誰出線是其次 陳其邁：政績做出來最重要

（中央社記者潘姿羽台北8日電）國民黨今天起展開總統初選民調，媒體詢問，部分綠營支持者希望韓國瑜在國民黨總統初選出線，認為比較好打，行政院副院長陳其邁表示，國民黨由誰出線都是其次，現在最重要的是把政績做出來。

國民黨總統初選競爭激烈，有郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中角逐。國民黨初選民調將在8日至14日進行，為期7天，這次民調方式採全市內電話，並在15日公布結果。

陳其邁今天出席今周刊舉辦「台灣大未來，五力超展開」國際高峰會，他接受媒體聯訪時表示，現在執政黨把政績做好最重要，國民黨總統初選由誰出線倒是其次。

媒體相當關注「蔡賴配」有沒有可能，或是有更進一步的合作機會，陳其邁表示，對此並不清楚，但行政院前院長賴清德是民進黨重要資產，在總統大選一定少不了他，在任何工作崗位，相信他都會以國家為重，對台灣發展會做最有智慧的決定，對他很有信心。

對於韓國瑜接受自由時報專訪時表示，參選總統除了在「天意和民意」間陷入兩難，推動市政過程中很多事被「卡」得太厲害也是原因，陳其邁說，韓國瑜可能活在不同世界裡。

陳其邁表示，高雄不管是交通、經濟等各類相關補助，是所有縣市最多，光前瞻基礎建設計畫的捷運紅線、橘線，以及水利建設等，蔡政府3年核定補助的各類預算高達新台幣2400多億元，「有時候韓市長講話都青菜講講（台語）」至於天意是什麼，也讓人無法猜測。

陳其邁以追女朋友比喻，韓國瑜對高雄市民「追到手就遺棄」，這樣高雄市民當然怨嘆，建議他要好好深思，但看起來韓國瑜離開的心意已決，「看起來喚不回來」。

韓國瑜在自由時報專訪時也提到，民進黨一直攻擊他，顯見最擔心國民黨派他選總統，陳其邁則說，他沒有攻擊，而是鼓勵韓國瑜留在高雄打拚，這是良言苦口，看來韓國瑜聽不下去。

韓國瑜自稱庶民，近日韓國瑜夫婦卻被爆出在雲林有豪華農舍，儘管火速自拆，陳其邁認為，這是選舉考量，假如沒有要選總統或被踢爆，當然就不會拆。

現在高雄市民「挺韓」與「反韓」的立場愈來愈對立，陳其邁感嘆，市長應該是團結者而不是分裂者，希望韓國瑜講任何話、任何決定，都要以高雄市為最重要考量。（編輯：張均懋）1080708