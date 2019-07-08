藍總統初選民調將登場 蔡總統基層座談整軍備戰

（中央社記者葉素萍台北8日電）國民黨今天起展開一週的總統初選民調，總統蔡英文則持續整合腳步，今天分別安排與新北市議員、彰化與南投縣議員座談；總統府說，是要了解地方聲音，讓施政與民意零落差。

國民黨總統初選競爭激烈，有前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中角逐。國民黨初選民調將在8日至14日進行，為期7天，這次民調方式採全市內電話，並在15日公布結果。

蔡總統在民進黨內初選結束後，就啟動一連串黨內整合行程，日前她已與高雄市議會黨團座談，今天則分別安排與新北市議員、彰化與南投縣議員見面。

總統府發言人丁允恭受訪指出，蔡總統上次與高雄市議會黨團座談後，與議員的座談會陸續辦理。蔡總統到地方上與議員座談，是為了透過第一線的地方民意代表，瞭解基層民眾的心聲，並瞭解各地方的需求，讓施政與民意零落差，也作為政府施政的重要參考。

黨內人士表示，現在基層已經呈現很高的團結士氣，蔡總統走訪地方行程，鄉親非常熱情，民代出席也都踴躍，立委選戰，相信大家也會強打小英牌；反觀國民黨，韓國瑜、郭台銘就算15日勝負定出，「恐怕國民黨的立委候選人要挺誰還很難說」。（編輯：趙蔚蘭）1080708