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蔡總統與新北議員便當會 深入了解基層民意

最新更新：2019/07/08 13:16
總統蔡英文（前中）8日前往新北市議會，與民進黨新北市議員進行便當會，持續展開與基層議員座談的行程。中央社記者王鴻國攝　108年7月8日
總統蔡英文（前中）8日前往新北市議會，與民進黨新北市議員進行便當會，持續展開與基層議員座談的行程。中央社記者王鴻國攝　108年7月8日

（中央社記者王鴻國新北8日電）總統蔡英文今天和新北市議會議員便當會，持續展開與基層議員座談的行程，蔡總統表示，希望找機會和全國的所有議員座談，深入了解基層民意。

蔡總統持續下鄉和各地議員座談及交換意見，繼日前與高雄市議會民進黨團舉行座談會，今天來到新北市，首先和民進黨議員來個大合照，然後再展開長達2小時的便當會，展現民進黨初選後整合動作已密集展開。

蔡總統表示，希望到每一個地方和基層第一線的議員坐下來好好談，聽聽他們反映基層的聲音，讓執政黨在政策和國家重要問題上，都能有充足基層聲音的思考，未來都會找機會和全國所有議員談一談，進一步深入了解基層民意。

民進黨新北市黨部主委、立委余天表示，希望到最基層來傾聽民意，聽聽全國基層議員的意見及可協助的事項，同時，民進黨也要盡全力幫助輔選及整合。

新北市議會民進黨黨團總召何博文表示，今天是他主動以黨團名義邀約的便當會，希望藉此讓蔡總統能傾聽民意、凝聚共識，共同打贏2020的總統大選。

議員張志豪表示，他們也在LINE上成立蔡英文競選辦公室和新北市議員的選戰群組，隨時可反映地方輿情及提供建議。便當會採閉門會議，全場不開放。（編輯：方沛清）1080708

總統蔡英文（前中）8日前往新北市議會，與民進黨新北市議員展開長達兩小時的便當會，氣氛融洽。中央社記者王鴻國攝　108年7月8日
總統蔡英文（前中）8日前往新北市議會，與民進黨新北市議員展開長達兩小時的便當會，氣氛融洽。中央社記者王鴻國攝　108年7月8日
總統蔡英文8日與民進黨新北市議員進行便當會，持續展開與基層議員座談的行程。議員張志豪（圖）表示，他們在LINE上成立蔡英文競選辦公室和新北市議員的選戰群組，隨時可反映地方輿情及提供建議。中央社記者王鴻國攝　108年7月8日
總統蔡英文8日與民進黨新北市議員進行便當會，持續展開與基層議員座談的行程。議員張志豪（圖）表示，他們在LINE上成立蔡英文競選辦公室和新北市議員的選戰群組，隨時可反映地方輿情及提供建議。中央社記者王鴻國攝　108年7月8日
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