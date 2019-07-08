陳副總統：期許台美關係持續穩定成長與深化

（中央社記者葉素萍台北8日電）副總統陳建仁今天出席「美國獨立243週年及美台旅遊年慶祝酒會」，期許在台美兩國政府與人民的共同努力下，兩國關係能夠持續穩定地成長與深化。

陳副總統致詞提到，美國一直是台灣信賴的夥伴，也是最重要的盟友；7月4日當天，他看到電視新聞正好報導美國各地為慶祝獨立紀念日施放壯觀的煙火，讓他想起以前在約翰霍普金斯大學求學的美好時光，每年7月4日都能從學業中喘口氣，享受朋友陪伴，品嚐美味的美式燒烤。美國人的愛國心以及對自由、民主價值的強調，讓他印象特別深刻。

陳副總統說，自由不僅僅是美國人民所珍視的價值，也是全人類生活的必需。台灣走過了漫長又艱難的旅程，才享有今日的民主和自由。台灣很自豪能夠在所有領域成就廣泛的自由，包含言論自由、媒體自由、宗教自由，還有婚姻的自由。

他說，台灣不只誓言捍衛屬於自己的自由，更積極和美國與其他理念相近的國家互相合作，來共同促進世界各地的民主和自由。

陳副總統提到，今年3月，台灣和美國共同舉辦「印太地區保衛宗教自由公民對話」，這是繼去年美國國務院在華府舉辦「促進宗教自由部長級會議」後，第一場在印太區域舉辦的宗教自由區域論壇。當時，他很榮幸地歡迎美國宗教自由無任所大使布朗貝克（Samuel Brownback）來台灣訪問。

他說，不久以後，台美又共同宣布成立「印太民主治理諮商」，未來台美將透過這一平台，合作推動民主、自由與良善治理等共享的核心價值。由於擁有共享的價值，以及對自由、開放及繁榮區域的共同願景，台灣與美國自然而然成為盟友。

陳副總統表示，今天的活動主題除了慶祝美國的生日，也包括「美台旅遊年」。對台灣人民而言，美國是最熱門的長途旅遊目的地，多數的台美人民可以免簽證互訪，而經常往訪台美的旅客，甚至還可以申請加入「全球入境」計畫加速通關。

他期許，在台美兩國政府與人民的共同努力下，台灣和美國的關係能夠持續穩定地成長與深化；也期許在台美兩國及其他理念相同國家的合作下，美國開國元勳所追求的自由、民主與人權的普世價值，能夠早日在全世界的每一個角落生根、發芽、茁壯，讓全人類都能共享自由民主的幸福生活。

包括前副總統蕭萬長、國家安全會議秘書長李大維、立法院長蘇嘉全、外交部長吳釗燮、經濟部長沈榮津、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）都出席這場活動。（編輯：蘇龍麒）1080708