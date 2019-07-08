郭台銘指韓朱未親簽公約 國民黨：全是本人簽

（中央社記者余祥台北8日電）國民黨總統初選參選人郭台銘今天指另兩位參選人韓國瑜和朱立倫由他人代簽初選公約，國民黨今天回應，4位參選人韓國瑜、朱立倫、周錫瑋、張亞中所繳交的公約都是親自簽署，無代理人簽署之事。

國民黨總統初選競爭激烈，有前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等5人角逐，今天開始進行為期7天的初選民調。

不過，由於郭台銘為5位參選人中唯一未簽署初選公約者，近日遭到部分支持者質疑破壞團結，更傳出可能脫黨參選。郭台銘今天表示，韓國瑜和朱立倫兩人是由代理人簽署，並呼籲黨中央儘速安排5位參選人親簽，不要陷他於不義。

國民黨文傳會代理主委程美華表示，在6月11日參加初選同志座談會舉辦之前，組發會就把包括初選公約等相關資料交給各陣營，在座談會當天也一樣準備了相同的資料。

程美華說，6月11日的座談會上，韓國瑜和朱立倫並未親自出席，但已事先簽好公約書，由代理人交至黨中央，除了郭台銘外，另2位親自出席的周錫瑋和張亞中也當場簽名。

國民黨發布新聞稿指出，經查證，朱立倫、周錫瑋、張亞中、韓國瑜四位參選同志6月11日繳交的公約均由本人親自簽署，無代理人簽署之事。

至於是否按照郭台銘建議，安排5位參選人親自簽署公約，程美華說，目前沒有這個規劃。

「中國國民黨第15任總統副總統選舉總統候選人提名參加初選同志公約」內容主要是希望參選人承諾初選期間不惡意攻擊對手，若未獲得提名，也絕不違紀參選等。（編輯：鄭雪文）1080708