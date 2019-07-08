鄭文燦率團訪美 盼未來深化與德州城市交流

（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園市長鄭文燦赴美考察，在美國時間7日受邀出席聖湯瑪士大學國際研究中心學者座談會，並參訪美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心，他更期待未來能與德州進行城市交流。

鄭文燦在6日至17日期間赴美考察，於當地時間7日上午，應邀出席美南台灣人夏令營演講表示，今年適逢美南夏令會成立50年，也是簽訂台灣關係法40週年，桃園市政府到美南格外有意義。他也以「守護民主 團結台灣」為主題進行演講，與僑胞分享台灣近期發展。

鄭文燦表示，台灣是亞洲民主第一站，也是美國印太戰略中最佳的戰略夥伴，台灣除需國際的支持，內部更要有共識，才能走出自己的路。

鄭文燦指出，現在是台灣在國際發揮的最佳時刻，台灣也走在正確的道路上，受到海內外僑界支持。第一次到美南的他希望，藉由這次的參訪，與德州各城市的台商、國會及政府部門有更深入的交流合作。

鄭文燦隨後則受邀出席聖湯瑪士大學國際研究中心學者座談會，雙方針對美中貿易戰、台灣的角色以及城市治理等議題深入座談，國際研究中心主任史漢傑（Hans Stockton）、人文學院政治系助理教授吳達福（Christopher James Wolfe）、國際研究中心助理教授葉耀元等人也一同出席座談。

鄭文燦中午在出席達拉斯同鄉會至休士頓參加活動時的午餐餐敘後，下午則前往美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心進行參訪。

鄭文燦說，位在德州的休士頓是美南第一大城，高科技產業和農業都相當發達，長榮航空也有直飛休士頓的航班，高載客率更代表兩地商務及物流往來密切。

鄭文燦表示，這次訪問除了感受到在地商會與同鄉會的熱情，當地政府也盼望能進一步推動桃園與休士頓的交流，希望除了在美東及美西地區外，將來在美南地區也能有更多城市往來，促進台美雙邊關係。

鄭文燦晚間則出席休士頓全僑歡迎晚會，他也在會中向僑胞說明，台灣現在所面臨的國際情勢及中美貿易後台灣的角色定位等議題，並與僑胞互相交換意見，拉近僑胞與桃園市的距離。（編輯：張銘坤）1080708