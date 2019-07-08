韓國瑜提倡徵募兵並行 郭台銘：過時了

（中央社記者余祥台北8日電）高雄市長韓國瑜提倡徵募兵並行。國民黨總統初選參選人郭台銘認為，不解決少子化問題，就提出恢復徵兵制看法是草率且不負責，應增強的是國防戰力而不是國防人力，「韓市長的看法已經過時了」。

國民黨總統初選參選人朱立倫今天接受廣播專訪時也說，台灣現在就是「徵、募兵並行」，韓國瑜講這個就被人家打臉，因為台灣並沒有廢掉徵兵制，問題在於可不可行，要做怎樣的政見調整，可能要提出完整的論述。

國民黨今天起為期7天進行總統初選民調。針對現行的兵役制度，國民黨總統初選參選人韓國瑜拋全募兵不可行、徵兵不能完全廢除的倡議，並指出，合理規劃應是徵、募兵並行，以確保國家安全。

郭台銘今天晚間透過新聞稿表示．少子化是現階段台灣面臨的國安問題，台灣社會禁不起再恢復徵兵制所帶來的勞動力短缺衝擊。

郭台銘表示．時代、科技在進步，短兵相接的戰爭已經不是戰爭的常態，兵不在多而在精，發展高科技武器已經是趨勢，打造科技的國軍才是正途，應該增強的是國防戰力而不是國防人力，「韓市長的看法已經過時了」。

郭台銘認為，少子化的問題不解決，就提出恢復徵兵制的看法是草率而且不負責；2018年全國的新生兒出生數已跌至18萬，按照現在的趨勢今年將會跌至18萬以下，所以他才會提出0至6歲國家幫你養的育兒政策，就是要解決少子化的國安問題。

郭台銘指出，若再恢復徵兵，社會及產業的勞動力將會大受衝擊，不但產業界很難調適，年輕人和家長也無法接受這樣的國防政策大轉彎。（編輯：李信寬）1080708