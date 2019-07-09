藍不滿賀文署名台灣總統 綠：國際慣用方式

（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北9日電）國民黨立法院黨團今天表示，總統在自己簽署的文書上竟稱自己是台灣總統，中華民國何時改名為台灣，請向全民說清楚；民進黨團表示，這是國際上慣用的方式，無違和感。

媒體報導，宜蘭市將與美國馬里蘭州洛克維爾市(Rockville)簽約，締結姐妹市，總統蔡英文還以台灣總統之名，已準備好賀文，並親自簽名，交由宜蘭市長江聰淵帶往美國。這份文件上印著台灣總統President of Taiwan（R.O.C.），並有蔡總統簽名。網路上出現質疑聲音，認為蔡政府擅改國號。

總統府昨天指出，相關稱呼模式，在2016年蔡總統訪問巴拿馬的時候就有被討論過。當時蔡總統就說，2300萬人選出來的總統，以台灣的總統稱呼並不為過，這也是國際上很多人、很多媒體對國家元首的稱呼，不需要做政治的解讀，衍生不必要的困擾。

國民黨團今天上午召開記者會表達不滿，黨團總召曾銘宗表示，國家的國號、國旗、國歌是代表國家主權的象徵，但3年多來，從蔡總統公開的談話可以發現，蔡總統不喜歡、不願意稱中華民國，常叫「這個國家」，質疑蔡總統正逐步推動將中華民國改名為台灣，準備下架中華民國，予以最嚴厲的譴責。

曾銘宗指出，蔡總統在自己簽署的文書上竟稱自己是台灣總統，中華民國何時改名為台灣，請總統、外交部向全民說清楚。既然蔡總統想下架中華民國，有何資格連任中華民國總統，請蔡總統道歉，退出2020年總統大選。總統自行變更國號，有無違法違憲，呼籲監察院立案進行調查，並呼籲全民在明年下架蔡總統。

民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬則說，台灣總統這樣的稱呼，是國際上慣用的方式，2016年美國川普總統在和蔡英文總統通電話後，就在推特上這樣使用president of Taiwan，一點違和感都沒有。

鄭運鵬表示，在英文為主的國際溝通上，蔡總統讓使用不多的R.O.C.跟著國際共同認識的Taiwan一起走出去，很聰明，而且很實際，全世界大概只有國民黨因為太過恐中而心理有障礙。

民進黨立委許智傑也說，宜蘭市能與美國馬里蘭州洛克維爾市締結姊妹市，提高台灣的外交能見度，這當然是好事；蔡總統執政下，台美關係來到近年最好，聲援台灣加入國際組織的國家也最多，希望在野黨能給予肯定與支持，「至於外國人看我們的外交文件上面，已經很明顯標明2次的R.O.C.，就是表示代表中華民國，希望國民黨別雞蛋裡挑骨頭」。（編輯：黃國倫）1080709