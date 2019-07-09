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接獲多起護照詐騙案例 外交部籲民眾提高警覺

最新更新：2019/07/09 12:42

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）外交部今天表示，近來接獲多起民眾因聽信有便宜或免費機票赴國外旅遊或打工的機會，而將護照交給他人代辦出國手續後，卻遭到詐騙的案例，呼籲民眾提高警覺，勿將護照交給身分不明人士。

媒體日前報導，有民眾在臉書社團報名到澳洲打工，要到雪梨、墨爾本幫忙搭建演唱會舞台，但護照交出去後就拿不回來，光台中就有超過20幾位受害人，擔心護照被賣給詐騙集團使用。

外交部發言人李憲章今天在外交部例行新聞說明會表示，近來外交部領事事務局與外交部各辦事處接獲多起民眾因聽信有便宜或免費機票赴國外旅遊或打工的機會，而將護照交給他人代辦出國手續後，不但旅遊打工團未能成行，護照也遭詐騙。

外交部表示，截至目前為止，領務局已接獲19人次的通報。

李憲章說，外交部提醒民眾，赴國外旅遊或打工應慎選旅行社及代辦人，並應遵守當地國相關法律。若遇網路招攬，聲稱提供免費機票或赴海外打工機會，要求收取護照代辦出國手續，卻未交代詳細行程、未收取費用等不合常理情形時，特別要提高警覺，切勿將護照交給不熟識或身分不明之人，以免護照遭到詐騙，或甚至在海外遭不法冒用，損及自身權益。

外交部呼籲國人，應妥善保管及合法使用護照，不要將護照出售他人，為質借提供擔保、抵充債務或供他人冒名使用而將護照交付他人，以免觸法而面臨重罰。（編輯：郭萍英）1080709

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