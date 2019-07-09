肯定FRC獲獎佳績 蔡總統盼得獎機器人放總統府

（中央社記者葉素萍台北9日電）美國底特律的世界機器人競賽，台北市南港高工拿下新秀最高分獎。總統蔡英文今天接見得獎學生，並希望未來得獎的機器人可以擺在總統府；此外，政府會持續投入資源，擴大技職教育實作創新能量。

蔡總統今天在總統府接見台北市立南港高工參與2019 FIRST Robotics Competition （FRC）北洛杉磯區域賽暨底特律總決賽團隊。

FRC機器人競賽是由國際性的非營利青少年組織FIRST（For Inspiration and Recognition of Science and Technology）主辦，每年超過3850支美國與世界數十國的隊伍、10萬名高中生參賽。

蔡總統致詞提到，全台灣有20個團隊參加，她先前出訪過境美國夏威夷，剛好遇到其中兩支隊伍，她知道參加比賽有多麼不容易，不但要在限定時間內製作機器人，還要自己募款找資源，考驗團隊綜合能力。

她說，南港高工團隊不但成功打進美國底特律的總決賽，還獲得最高分新秀種子獎榮譽，這是台灣參賽隊伍最好的表現。

蔡總統認為，比賽的好成績證明台灣技職教育真的有競爭力，不但能教導同學動手實作，培養大家跟上科技潮流、運用綜合性能力，面對問題、解決問題，教育就應該這樣，才能培養出台灣未來需要的人才，知識不只來自於書本，更是來自於實務經驗，結合知識跟實作，就能為台灣社會帶來創新跟創意。

蔡總統肯定南港高工校長跟老師從2004年起培訓學生參加比賽，把玩技術、玩創意的精神融合在每一次實作過程，這是技職教育的典範；她特別肯定科技部透過前瞻基礎建設計畫經費，在中科、南科陸續設置智慧機器人創新製造的基地，透過一系列課程與競賽，讓有潛力同學獲得更多探索學習機會，進而在世界的舞台上發光發熱。

蔡總統也向在場的家長們說，鼓勵孩子投入機器人競賽是一個正確選擇，研製機器人需要應用到的知識跟技術會連結智慧機械、物聯網、AI等領域，這些都是未來最能驅動台灣創新經濟發展的關鍵領域。

蔡總統允諾，政府會持續投入資源，擴大技職教育的實作和創新能量，她相信會培養出更多優秀人才。

另外，蔡總統也提到，總統府每一層樓都有4個八角亭，八角亭是防震裝置也是漂亮辦公室，3面臨窗；她把最接近總統辦公室的一個八角亭辦公室空出來，裡面放的是台東公東高工做的家具以及在世界比賽的得獎作品，她非常期待未來有個機器人得獎也可以放在房間，讓高中、高職、高工同學在國際上發光發熱的代表作，都可以在那個房間展現。（編輯：趙蔚蘭）1080709