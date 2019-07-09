被質疑票投民進黨方素敏 韓國瑜：那是黨外時期

高雄市長韓國瑜（中）接受媒體專訪時指出，生平第一次投票是投給「民進黨立委候選人方素敏」。他9日表示，「那是黨外時期的方素敏」。中央社記者王淑芬攝 108年7月9日

（中央社記者王淑芬高雄9日電）高雄市長韓國瑜昨天接受媒體專訪時指出，生平第一次投票是投給「民進黨立委候選人方素敏」，他的說法遭網友質疑。韓國瑜今天受訪表示「那就是黨外時期的方素敏」。

韓國瑜昨天受訪說，22歲第一次投票就投給民進黨，為林義雄（林宅血案受害人家屬）之妻方素敏。但是韓國瑜的說法被網友批評時間對不上，行政院副院長陳其邁今天也批評沒必要拿白色恐怖受害者家屬來消費。

韓國瑜今天在出席市政會議後，面對媒體詢問有關生平第一次投票就投民進黨一事，做上述回應。

他表示「有投就有投，沒有投就沒有投，我還需要像陳其邁講的那樣子去消費嗎、不需要」。

韓國瑜說要表達的是，有很多人年輕人有創意，對權威的事情未必信服，有自己獨立的思考；他在想40年前年輕時，家裡要他投誰但他並沒有投誰，是一個回憶，不是在消費誰。

網友算出22歲時的韓國瑜是1979年，但是民主進步黨在1986年成立，當年的韓國瑜如何投給7年後才成立的民進黨。

韓國瑜說「那就是黨外時期，我這一輩子第一次投票就是給方素敏」。

他說「沒有別的意思，沒有要消費或藉著去爭取到什麼好感等」，強調的是「大家都年輕過，當時可能充滿熱情理想，未必對既有的一切事物信服，可能會有顛覆性想法」。

有關募兵及徵兵的問題，韓國瑜指出，民主時代要走回到完全徵兵制有困難，他認為要有完整的配套；國防部要提出一個十年戰力、兵力評估計畫，讓人民了解。

再者，也應確定未來戰爭型態，還有要考量少子化的問題， 韓國瑜說，才會提出「募兵徵兵並重」的主張，更重要的是「台澎金馬要避戰，絕對不能輕啟戰端」。

他指出，未來中華民國的總統一定要切記在心「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，如果真的面臨到戰爭的時候，或者選舉操縱造成兩岸之間的危險往戰爭邊緣是非常不道德的」。

韓國瑜說，提出募兵、徵兵，除了國防需要，戰力的需求之外，最重要的是凸顯和平是無價的。

國民黨總統初選，昨天完成第一天電話民調，被問到是否擔心有「奧步」。

韓國瑜說，國民黨中央黨部派員、候選人也都派員，大家盯得很緊，希望民調在真正的公平、公正的程序之下完成。（編輯： 陳俊碩）1080709