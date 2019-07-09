前苗栗縣長傅學鵬母喪 蔡總統拈香致祭

前苗栗縣長傅學鵬（前右）的母親傅葉盡妹日前辭世，總統蔡英文（前左）9日中午前往拈香致祭，向家屬表達慰問、哀悼之意。中央社記者管瑞平攝 108年7月9日

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）前苗栗縣長傅學鵬的母親傅葉盡妹日前辭世，享壽93歲，總統蔡英文今天中午前往拈香致祭，向家屬表達哀悼；傅學鵬則在靈前祈求母親保佑蔡總統連任成功，為國家突破困境。

傅學鵬母親傅葉盡妹老夫人3日辭世，預計18日於喪宅舉行公祭儀式。蔡總統今天中午12時30分許，驅車抵達苗栗縣公館鄉傅宅，向93歲辭世的葉老太夫人靈前上香致祭，並向家屬表達慰問、哀悼之意，苗栗縣長徐耀昌、前頭份市長徐定禎等人也到場陪同。

總統拈香致意時，傅學鵬雙手合十告慰母親在天之靈，盼母親「保佑總統連任成功，為我們國家突破困境」，並再三表達謝謝總統。

蔡總統手持清香向傅學鵬母親靈位行三鞠躬禮，收香後再雙手合十並三鞠躬，場面莊嚴肅穆；步出靈堂後，由隨扈引導準備上車，但走到門口時，突然轉身回到接待處，留下簽名才搭車離開，前後過程約10分鐘，並未受訪。

傅學鵬出身苗栗縣公館鄉客家庄，曾任兩屆苗栗縣長，無黨籍的他，地方人脈豐沛，與藍、綠政壇人士維持良好互動，今年5月間，民進黨辦理黨內總統初選期間，爭取連任的總統蔡英文也曾透過立法院長蘇嘉全居中安排，親訪傅學鵬，尋求協助支持，幫忙拉票。

另外，角逐國民黨總統初選的前鴻海董事長郭台銘，今天走訪苗栗縣，除參拜廟宇、參訪幼安教養院外，也特別前往傅宅致祭。

傅學鵬說，母親過世已有數日，對於蔡總統、郭台銘等人親自、專程前來拈香致意，讓喪家備極哀榮，他十分感謝，再次表達誠摯謝意。（編輯：翁翠萍）1080709