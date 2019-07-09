韓國瑜拋恢復徵兵 郭台銘：國防應發展高科技

（中央社記者郭宣彣新竹市9日電）針對高雄市長韓國瑜日前拋出恢復徵兵制議題，郭台銘今天到新竹市竹蓮寺參拜時受訪表示，最好不要用人力，國防要發展高科技，如遠端遙控、半導體等，強化防禦。

「和平為優先，若不能和平要用高科技防禦」國民黨總統初選參選人郭台銘表示，希望將來戰爭能避免就避免，最好不要用人力，沒有家長願意把小孩送上戰場，國防要靠和平。國防也應靠戰力，而非是兵力或軍力，國防科技要發展，包含遠端遙控、半導體等都很重要。

有媒體詢問，同為國民黨黨內總統初選參選人朱立倫在面對身障保險基金議題時，認為應朝弭平障礙進行，而非政府直接出錢解決。對此，郭台銘認為，最重要是作為政府的領導者，應該要關懷弱勢、關懷困難的人。

郭台銘表示，「我們應該要給人民希望，要照顧弱勢，我們要把愛心做出來。」

郭台銘話鋒一轉，他想要賺更多錢，並組織國家隊去打世界盃，新竹科學園區是他的出發點，也是全世界的名片，台灣要走出這一步，台灣要走向正向的力量。

郭台銘表示，他日前到竹科與廠商座談時，了解到竹科本為「五缺」，缺電、缺水、缺土地、缺人才、缺工人，但他發現還缺未來轉型的投資，與對的領導人，因此總共是「七缺」。

他說，台灣產業將來一定面臨轉型、提升科技，要有相關配套措施，他也在思考台灣要怎麼產業升級、創新，讓年輕人有希望、有高薪的工作機會。

此外，外界傳鴻海公司上月加薪7%，刺激軍公教加薪？郭台銘表示，總統蔡英文很多事情學他，卻在這幾天不敢戴國旗帽，他也自問自答，「為什麼中華民國蔡總統不敢戴國旗帽，因為她心中沒有中華民國。」

郭台銘指出，蔡總統心中沒有中華民國，為什麼要選中華民國總統？隨即向台下的支持者詢問「要不要把她換掉？」現場的支持者大喊「要」，郭台銘說，「一定堅決把她換掉」。

針對軍公教加薪，郭台銘說，過去的公司鴻海已經宣布要加薪7%，如今軍公教人員希望要比照，他並呼籲，軍公教人員退休後，不要隨便砍掉，要加就要加一輩子。

郭台銘被問，外傳民進黨打算灌票給高雄市長韓國瑜，郭台銘說，「有沒有灌？大家心知肚明。」

郭台銘指出，不少民進黨的朋友，提醒他要注意，因為民進黨有三殺策略，「先殺高雄、再來殺立委，最後再把中華民國的總統幹掉」，這是就是三輸，他要請大家理智思考，「我們要三贏還是三輸？」

郭台銘在結束竹蓮寺行程後，隨後轉到新竹都城隍廟參拜。（編輯：張銘坤）1080709