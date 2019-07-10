朱立倫：初選對立嚴重 憂國民黨會分裂

（中央社記者王承中台北10日電）國民黨總統初選參選人朱立倫今天表示，黨內總統初選對立嚴重，他認為不管是高雄市長韓國瑜還是前鴻海董事長郭台銘勝出，都很難吸納對方支持者，擔心初選後國民黨會分裂。

國民黨總統初選民調進入第三天，朱立倫上午接受電台專訪時表示，黨內總統初選的衝突、對立氣氛非常嚴重，尤其現在最常聽到「非誰不投、是誰不投」，這有蠻大的影響跟傷害，他擔心初選後國民黨會分裂，非常期待15日公布民調後大家能夠團結，大家是隊友，不是對手。

朱立倫指出，他覺得不管是韓國瑜勝出，還是郭台銘勝出，要吸納對方的支持者都很困難，這是目前國民黨最值得擔憂的事，因為若產生這種情況就會給台北市長柯文哲機會；而民進黨則是會在民調過程中發動灌票給特定人選，操作出一個最好打的國民黨人選。

朱立倫表示，目前國民黨對立的氣氛太濃厚，他一直努力把大家整合在一起，呼籲不要對任何人批評，可就政策提出不同意見，尤其是在面對初選打得激烈，但初選結束後像三秒膠瞬間凝聚的民進黨。

針對前兩天的民調狀況，朱立倫表示，就他所知，他跟韓國瑜、郭台銘在政黨對比的部分，應該都是領先民進黨，但是因為只能觀察一點點，沒有什麼參考意義。目前民調過程沒有任何的爭議。（編輯：黃國倫）1080710