藍委質疑林佳龍任用親信 交通部：可受公評

（中央社記者陳俊華台北10日電）國民黨團總召曾銘宗今天說，林佳龍在台中市長選輸後擔任交通部長，卻大舉任用親信進入交通部，只看顏色、不看專業；交通部說，基於用人唯才原則，依人事相關法規辦理，施政情形也可受公評。

國民黨團總召曾銘宗、副書記長柯志恩、許毓仁上午舉行「龍家班敗選都升官，吃乾抹淨交通部」記者會。曾銘宗說，民進黨用人只看顏色，不看專業，林佳龍在台中市長選輸後當上交通部長，大舉任用親信進入交通部，用人不避嫌，「全面執政、全面分贓」。

曾銘宗指出，黃荷婷是台中市前勞工局長，現在擔任交通部參事，周廷彰是台中市前水利局長，擔任交通部觀光局副局長，「合適嗎？」前台中市副市長林陵三已經75歲，還派任財團法人中華顧問工程公司董事長，不給年輕人機會。

柯志恩說，蔡政府執政3年，內政、經濟各方面沒辦法讓人稱讚，但分官封爵不手軟，「請問林佳龍，交通部是你家嗎？」從華航、長榮罷工，到普悠瑪事件、台鐵為了育嬰假也差點釀成罷工，交通部沒有好好處理，倒是人事部分都是「正國會」林佳龍人馬。

對於國民黨立法院黨團開記者會質疑交通部人事，交通部回應，林佳龍上任後任命的人事，都是基於用人唯才的原則，且多位是優秀的常任文官，而政務及機要任命者，也都是依據人事相關法規辦理。

交通部表示，行政部門的人事任命及施政情形均可受公評，林佳龍上任後延攬相關人才，並無所謂升官之說，也與選舉勝負無關，最重要的任務就是致力於推動部務，如對交通部所屬業務有相關指教，敬請立委不吝賜教。（編輯：張均懋）1080710