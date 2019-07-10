台南國小老師涉性侵 監委申請自動調查

（中央社記者王承中台北10日電）監察委員高鳳仙今天針對台南國小老師涉性侵一案申請自動調查，高鳳仙表示，何以遲至今年才解聘張師，導致多名女學生持續受害，是否有隱匿情事及行政違失責任，她將深入調查，追究責任。

台南一名張姓國小導師日前遭指控性侵及性騷擾學生長達20年，受害人數初估26人，已遭解聘，台南市政府教育局長鄭新輝6日公開道歉，台南地檢署也已分案偵辦。

高鳳仙今天表示，張師於民國81年至108年任教台南市新化區那拔國小、新市區新市國小20餘年期間，涉嫌性侵害多名女學生，學校知情卻未積極處理等一案，她申請自動調查。

高鳳仙指出，那拔國小胡姓家長於民國89年間舉發張姓導師涉嫌猥褻3名女學生，校長是否已知張師涉嫌猥褻女學生，當時相關規定及處理情形為何，是否僅要求張師轉校，而張師轉至新市國小後是否持續有性騷擾、猥褻，甚而性侵害女學生行為，何以遲至今年才解聘，導致多名女學生持續受害，是否有隱匿情事而應負行政違失責任，教育部有無建立完善處理機制，她將深入調查，以瞭解真相，追究責任。

台南市政府教育局調查，張師任教27年，在台南待過2所國小；目前獲報受害學生26人，第一所學校12人，第二所學校14人，除性侵及性騷擾學生外，張師平時還有體罰行為。校方性平會5月27日查證屬實後，28日立刻解聘張師，且同步通報全國不適任教育人員資訊網，終身不得任教於教育界。（編輯：黃國倫）1080710