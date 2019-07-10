媒體指民調落後韓國瑜 郭台銘：我絕對不相信

蘋果日報10日公布最新民調顯示，國民黨總統初選參選人韓國瑜以9.8個百分點領先對手郭台銘。郭台銘（圖）受訪表示，韓國瑜是很強的對手，但自己也不是沒有希望，如果人民選擇拚經濟，「我是最合適人選」。中央社記者王朝鈺攝 108年7月10日

（中央社記者王朝鈺基隆市10日電）蘋果日報今天公布最新民調顯示，中國國民黨總統初選參選人韓國瑜，以9.8個百分點領先對手郭台銘。對此，郭台銘今天說：「我絕對不相信。」

蘋果日報導，依國民黨初選規則（政黨對比占85%、黨內互比占15%計算）進行民調，韓國瑜目前以支持度41.9%，領先郭台銘的32.1%達9.8個百分點，創下新高。

郭台銘上午前往基隆市大佛禪院時受訪指出，韓國瑜是很強的對手，但自己也不是沒有希望，如果人民選擇拚經濟，「我是最合適人選」。國民黨要贏，只有高雄贏、立委過半及總統勝選，如果不能達到這個目標，國民黨會從「3贏」變成「3輸」。

郭台銘說，這一週的民調已大量失真，這次在家接電話的辦法有問題，國民黨一開始就不接納自己提出的手機民調，他很多支持者有很多事，有些要做生意、有些則要上班。

郭台銘指出，「還有5天，一定要冷靜思考，誰來帶領中華民國讓台灣有機會翻轉未來、迎向未來？誰最能肅清貪腐，沒有黑金勾結？誰最能夠帶領所有中小企業到美國、日本等各國打世界杯，都是我！」

郭台銘話鋒一轉提到，國民黨下午要開中常會，不曉得是否有人敢像高雄市議會副議長陸淑美（表態挺郭）一樣，為了拚經濟敢開「武昌起義」的第一槍，「國民黨醒醒吧！國民黨的中央委員們醒醒吧！你們的命運還剩多久，如果再這樣搞下去，就等著被民進黨殲殺，中央委員如果要把國民黨搞垮就是歷史的罪人」。

郭台銘表示，自己不為名不為利，為了感恩、奉獻出來參選，但3個月來覺得國民黨有太多需要改革，希望下午的中常會討論出勝選的方法，否則國民黨乾脆坐以待斃算了。（編輯：戴光育）1080710