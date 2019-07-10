國軍新聞官呂尚俞 自創詞曲獲獎受肯定

（中央社記者游凱翔台北10日電）軍聞社新聞官呂尚俞中尉參加2019畢業歌原創獎，以「逆光的感動」一曲獲得「潛力無限獎」，7歲就愛上音樂的他，迄今仍未放棄對音樂的熱愛。

軍事新聞通訊社報導，呂尚俞參加2019畢業歌原創獎（Original Graduation Song Award），榮獲「潛力無限獎」殊榮，得獎歌曲「逆光的感動」將在KKBOX、音樂霸等平台循環播送。

軍聞社指出，「逆光的感動」是這次軍聞社在製作「108年大專盃形象影片」所自創的歌曲，詞曲、錄音及混音都是由呂尚俞一手包辦，歌名取作「逆光的感動」，是描述在面對逆光時會感到刺眼，如同追求目標過程中所遇的障礙，歌詞勉勵所有軍校生要以「我要用盡全力一搏，讓世界為我們轉動」的精神，勇敢面對困難及挑戰。

呂尚俞表示，這次參加「畢業歌原創獎」，是想提醒當初參與「逆光的感動」Music Video拍攝的學生，未來畢業任官後，一定都會遇到挫折，希望這首歌曲，可以讓他們在遇到困難的時候，都能回想到曾經在賽場上，以無所畏懼的態度，披荊斬棘，完成任務。

更特別的是，無論是民國107年國軍的形象廣告創作，或是108年元旦「感謝有你 幸福共好」國軍形象短片，片中配樂、詞曲創作，也是出自呂尚俞之手。

呂尚俞於105年剛從國防大學畢業，至於何時與音樂結下不解之緣，他日前接受中央社訪問表示，他7歲學琴、國3接觸吉他，高中因為認為電吉他「比較帥」開始玩樂團。大三時為了想讓自己的創作被看見，首次接觸編曲領域，並學習錄音、混音技巧，而「學習從模仿開始」，有機會就從國外網站或喜歡的歌曲去模仿，從中學習。

呂尚俞也謙稱：「畢竟創作這條路沒有盡頭，到目前一直為止，我仍在一直都在學習。」（編輯：蘇志宗）1080710