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傳洪恒珠選立委 卓榮泰盼與蘇嘉全一起處理

最新更新：2019/07/10 14:42

（中央社記者葉素萍台北10日電）屏東縣立委第一選區由民進黨現任立委鍾佳濱爭取連任，但傳出立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠有意以無黨籍身分參選。民進黨主席卓榮泰說，蘇嘉全應該會妥善了解狀況，一起來處理；會努力讓選情單純化。

中國時報報導，屏東縣立委第一選區在民進黨蘇震清宣布退選後，確定由現任立委鍾佳濱爭取連任，但傳出洪恒珠有意以無黨籍身分投入選戰，9日洪受訪時強調，要選也要有人支持，目前仍在傾聽民意、評估選情，不過她也說「真的很希望可以參選」。

卓榮泰昨天才訪美返國，他今天出席民進黨中執會前受訪指出，現在還沒有完全、最後正確的訊息，蘇嘉全帶領整個立法院，最清楚立法院生態，蘇嘉全長期在各方面協助照顧黨籍立委；他認為，蘇嘉全應該會在這個角度上妥善地了解狀況之後，「我們一起來處理事情」，他覺得這個事情應該不會成為問題才對。

媒體詢問，屏東是否會變成艱困選區？卓榮泰說，屏東應該不至於、也絕對不會是，「我們會努力讓選情單純化」。

媒體追問卓榮泰，是否已經聯絡蘇嘉全。卓榮泰說，還沒有，他才剛回台。（編輯：張均懋）1080710

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