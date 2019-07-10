學童指大人在旁抽菸為何不罰 陳時中：好建議

（中央社記者王揚宇台北10日電）民進黨立委林淑芬今天舉辦「小小公民國會體驗營」，有學童說，大人在小孩旁邊抽菸為何不能開罰；衛福部長陳時中表示，這是好建議，請國健署將此列入修法上的必要討論及研究。

林淑芬今天於立法院舉辦「小小公民國會體驗營」，邀請新北市多所國小的3年級至6年級學生到立法院參訪、瞭解議事流程，擔任「小小立委」；陳時中受邀出席，接受學生詢問關於菸害防制等議題，模擬立法院委員會真實開會實景。

一名朱姓學童表示，他的鼻子有過敏情形，但常遇到大人在身旁抽菸，導致鼻子更加不舒服，但目前的菸害防制法並無相關罰則，為何這種狀況不開罰，希望政府能落實菸害防制。

陳時中說，立委用親身經歷來質詢政策有參考價值，怎樣在兒童旁邊不吸菸，落實拒吸二手菸、三手菸的政策，學童的建議很好，會請衛生福利部國民健康署列入修法上面必要的討論，例如在一定年紀以上，經勸阻不聽是否可以開罰，將請國健署做研究報告，在孕婦身旁抽菸情形也可以一起做檢討。

此外有學童問陳時中，要如何減少抽菸人口；陳時中說，減少抽菸人口，最重要的政策是「以價制量」，例如去年因為長照漲了新台幣20元的菸稅，成年人吸菸率約從15%降到13%，另外也要推動在公共或私人場所裡面不能吸菸，透過這些手段讓民眾少抽菸，但最重要的還是大家要覺醒，抽菸百害無一益。

林淑芬表示，「小小公民國會體驗營」從2017年首度嘗試舉辦，本屆已是第3次舉辦，這項活動除了期盼讓學童瞭解立法院委員會的運作實況，促進公民教育，加深民主素養，這也是實踐兒童權利公約中保障兒童表意權的具體行動。（編輯：楊凱翔）1080710